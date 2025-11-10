Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, νεότερος γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης, απελευθερώθηκε έπειτα από δέκα χρόνια κράτησης στον Λίβανο χωρίς δίκη. Η υπόθεσή του συνδέεται με την εξαφάνιση του λιβανέζου σιίτη κληρικού Μούσα αλ Σαντρ, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο Μουάμαρ Καντάφι έχασε τη ζωή του κατά την εξέγερση στη Λιβύη το 2011, μαζί με τρεις από τους γιους του. Το 2015, ο Χάνιμπαλ Καντάφι απήχθη από ενόπλους στη Συρία, όπου διέμενε με τη λιβανέζα σύζυγο και τα παιδιά του. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου οι αρχές τον απελευθέρωσαν από τους απαγωγείς, αλλά τον έθεσαν υπό κράτηση χωρίς να δικαστεί ποτέ.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε σχετίζονταν με την απόκρυψη πληροφοριών για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του ιμάμη Μούσα αλ Σαντρ το 1978 στη Λιβύη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάνιμπαλ Καντάφι ήταν μόλις δύο ετών όταν εξαφανίστηκε ο Σαντρ και δεν είχε καμία επίσημη θέση στη λιβυκή κυβέρνηση.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν καταγγείλει τις συνθήκες κράτησής του, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες. Το 2023, ο Χάνιμπαλ Καντάφι πραγματοποίησε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη κράτησή του, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η υγεία του και να χρειαστεί νοσηλεία.

Τον προηγούμενο μήνα, οι δικαστικές αρχές του Λιβάνου αποφάσισαν την αποφυλάκισή του με εγγύηση 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από ένσταση των δικηγόρων του, το ποσό μειώθηκε στα 900.000 δολάρια, όπως ανέφερε δικαστική πηγή. Με την καταβολή της εγγύησης, ο Χάνιμπαλ Καντάφι απελευθερώθηκε και ήρθη η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, υπό τον Αμπντελχαμίντ αλ Ντμπέιμπα, ευχαρίστησε τη Βηρυτό για την απελευθέρωση του 50χρονου Καντάφι. Παράλληλα, χαιρέτισε τις προθέσεις της λιβανέζικης ηγεσίας για αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και ενίσχυση της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και ασφαλείας επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών.

