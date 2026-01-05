Ρωσία στον ΟΗΕ: Καμία δικαιολογία για τα «εγκλήματα» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα «εγκλήματα» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, καταδικάζοντας απερίφραστα την αμερικανική επιχείρηση.

Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η Μόσχα καταδικάζει την πράξη ένοπλης επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας και καλεί τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Πηγή: skai.gr

