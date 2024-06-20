Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο κατώφλι του πολέμου;

Η κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ δημιουργεί φόβους για το ξέσπασμα μεγάλης κλίμακας πολεμικής αναμέτρησης. Ωστόσο, οι ειδικοί είναι διχασμένοι σχετικά με την προοπτική μίας τοπικής σύρραξης.

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν τις τελευταίες ημέρες να επιτύχουν αποκλιμάκωση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραελ Κατς απείλησε χθες τη Χεζμπολάχ με καταστροφή ως συνέπεια ενός «καθολικού πολέμου». Και ο ισραηλινός στρατός ενέκρινε «επιχειρησιακά σχέδια για μία επίθεση στον Λίβανο».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα προειδοποίησε την επομένη ότι «κανένας τόπος» στο Ισραήλ δεν θα είναι προστατευμένος από τους πυραύλους της οργάνωσης σε περίπτωση επίθεσης.

Στο κατώφλι της σύρραξης;

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων στη λιβανοϊσραηλινή μεθόριο ανάμεσα στο ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, σύμμαχό της Χαμάς, μετά και την τελευταία φονική σύρραξη ανάμεσά τους το 2006.

Οι συγκρούσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 478 ανθρώπων στο Λίβανο, εκ των οποίων 93 άμαχοι και 305 μαχητές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση τα στοιχεία της σιιτικής οργάνωσης και των επίσημων πηγών του Λιβάνου.

Από την ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 15 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 11 πολίτες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες θα δούμε μία ισραηλινή επιχείρηση στον Λίβανο», δηλώνει ο Nitzan Nuriel, πρώην διευθυντής της ισραηλινής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. «Θα διαρκέσει μήνες».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατιωτικό, η χερσαία στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού θα απωθήσει τη Χεζμπολάχ προς βορρά, πέραν του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τη συνοριακή γραμμή που βρίσκεται υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιχείρηση θα συνοδεύεται από αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο «για να μάθουν ποιο θα είναι το τίμημα», σύμφωνα με τον Nitzan Nuriel.

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει συχνά επιθέσεις με ρουκέτες κατά των βάσεων και των θέσεων του ισραηλινού στρατού προκαλώντας άμεση ισραηλινή αντίδραση.

Αλλά, σύμφωνα με τον Eyal Zisser, ειδικό για τη Χεζμπολάχ στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, «κανείς δεν θέλει κλιμάκωση».

Το Ισραήλ «ενδιαφέρεται περισσότερο για μία κατάπαυση του πυρός παρά για πόλεμο», κυρίως καθώς είναι αντιμέτωπο με μία εκστρατεία σε πολλά μέτωπα, ενορχηστρωμένη από το Ιράν», δηλώνει η Sarit Zehavi, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού.

Πολεμική ρητορική

Το πράσινο φως του ισραηλινού στρατού έχει σχέδιο επίθεσης στο Λίβανο και η απειλή του Ισραελ Κατς για την καταστροφή της Χεζμπολάχ αποτελούν ισχυρή προειδοποίηση για την ισλαμική οργάνωση και τους συμμάχους της, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

Οι δηλώσεις του Ισραήλ σημαίνουν «έχουμε χάσει την υπομονή μας και αν δεν υπάρξει βιώσιμη για μας συμφωνία, ο πόλεμος είναι το επόμενο βήμα μας», λέει ο Nitzan Nuriel.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα προειδοποίησε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ θα πρέπει να περιμένει τη Χεζμπολάχ «στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα», προειδοποιώντας ότι η οργάνωση δεν έχει χρησιμοποιήσει «παρά ένα μέρος των όπλων της».

Ο πόλεμος λέξεων αρέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που «πιστεύει ότι μπορεί να συγκρατήσει» μία σύρραξη λέει ο Eyal Zisser. «Ακούτε απειλές, βλέπετε κλιμάκωση και την επόμενη μέρα βλέπετε την κατάσταση να ηρεμούν. Αυτό θα γίνει».

Ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί εκατέρωθεν των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο εξαιτίας των συγκρούσεων.

Πριν από την παραίτησή του από το πολεμικό συμβούλιο, ο Μπένι Γκαντς είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία στα σύνορα μέχρι τον Σεπτέμβριο για να επιτραπεί η έναρξη του νέου σχολικού έτους.

«Οι άνθρωποι, κυρίως μετά την 7η Οκτωβρίου, φοβούνται δύο σενάρια: μία χερσαία επίθεση ή πυραυλική επίθεση στα σπίτια τους», λέει ο Nitzan Nuriel που θεωρεί ότι η ένταση μπορεί να παραταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο.

Κατά τη γνώμη του, η απόφαση εναπόκειται στον Νετανιάχου που δέχεται επιθέσεις για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα. «Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τον Νετανιάχου», λέει.

Πηγή: skai.gr

