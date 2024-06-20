Αποσύρει ο Γιοχάνις την υποψηφιότητά του για το ΝΑΤΟ - Στηρίζει τον Ρούτε

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις δήλωσε σήμερα ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι το ρουμανικό ανώτατο αμυντικό συμβούλιο θα στηρίξει τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε για επικεφαλής της Συμμαχίας.

Παράλληλα το ρουμάνικο ανώτατο αμυντικό συμβούλιο αποφάσισε να δωρίσει στην Ουκρανία ένα από τα δύο επιχειρησιακά συστήματα Patriot της χώρας, αλλά υπό τον όρο διαπραγματεύσεων με τους συμμάχους για την αντικατάστασή τους με παρόμοιο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

