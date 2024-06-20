Ο Μαρκ Ρούτε θα είναι ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αφού και τα 32 μέλη της συμμαχίας συμφώνησαν ότι ο απερχόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός θα διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως μεταδίδει το Politico, μετά τις εγκρίσεις από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία την Τρίτη, η Ρουμανία επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στον Ρούτε την Πέμπτη, με τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την ανώτατη θέση του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, ο Γιοχάνις είπε ότι είχε ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απόσυρση της υποψηφιότητάς του.

Ο Ρούτε θα αναλάβει την ηγεσία του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη στιγμή, περίπου ένα μήνα πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας που αποτελεί τον κύριο υποστηρικτή της Ουκρανίας στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της η Ρωσία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και νυν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, έχει δεσμευτεί να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, αλλά απείλησε να μειώσει τη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία εάν επανεκλεγεί.

Πηγή: skai.gr

