Σε θεαματική μείωση του αριθμού των υποψηφίων βουλευτών οδήγησε η αιφνίδια απόφαση του προέδρου Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης θα διεκδικήσουν 4011 υποψήφιοι, έναντι 6290 που ήταν το 2022 και 7877 που έβαλαν υποψηφιότητα το 2017.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά μικρά κόμματα και μεμονωμένοι υποψήφιοι, λόγω έλλειψης χρόνου, αποφάσισαν να μην κατέβουν στις εκλογές, όπως επίσης και στο γεγονός ότι λόγω των πάσης φύσεως εκλογικών συνεργασιών, στις 577 μονοεδρικές περιφέρειες της Γαλλίας, μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων που κατέρχονται στις εκλογές. Σύμφωνα με υπολογισμούς της εφημερίδας Le Monde περίπου 1000 είναι, σε γενικές γραμμές, οι υποψήφιοι που τοποθετούνται στο κεντρώο χώρο, όπου βρίσκεται και η παράταξη του προέδρου Μακρόν.

Πάνω από 1000 είναι οι υποψήφιοι που τοποθετούνται στο χώρο της αριστεράς, όπου κυρίαρχη δύναμη είναι το νέο Λαϊκό Μέτωπο, ενώ λίγο κάτω από 1000 είναι αυτοι που τοποθετούνται στο χώρο της δεξιάς, όπου κυρίαρχη δύναμη είναι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανήκουν είτε σε τοπικής εμβέλειας κόμματα, όπως π.χ. της Κορσικής, είτε είναι εξειδικευμένου ενδιαφέροντος, όπως οι Κυνηγοί, ή οι φιλόζωοι Ανιμαλιστές

Πηγή: skai.gr

