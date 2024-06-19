Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ απειλεί να επιτεθεί στην Κύπρο: «Θα γίνουν μέρος του πολέμου»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απείλησε την Κύπρο με επίθεση εάν συνεχίσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικές ασκήσεις

Ευθείες απειλές κατά της Κύπρου εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα για πρώτη φορά, προειδοποιώντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει «μέρος του πολέμου» εάν συνεχίσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε τηλεοπτικό διάγγελμα προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η ομάδα του θα πολεμήσει «χωρίς κανόνες» και «χωρίς όρια» σε περίπτωση μεγαλύτερου πολέμου με τον Ισραήλ και ότι πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπάρχει ασφαλές μέρος. Ο ίδιος διαμήνυσε ταυτόχρονα ότι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενδεχομένως να συμπεριληφθούν και στόχοι στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

