Ευθείες απειλές κατά της Κύπρου εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα για πρώτη φορά, προειδοποιώντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει «μέρος του πολέμου» εάν συνεχίσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε τηλεοπτικό διάγγελμα προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η ομάδα του θα πολεμήσει «χωρίς κανόνες» και «χωρίς όρια» σε περίπτωση μεγαλύτερου πολέμου με τον Ισραήλ και ότι πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπάρχει ασφαλές μέρος. Ο ίδιος διαμήνυσε ταυτόχρονα ότι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενδεχομένως να συμπεριληφθούν και στόχοι στη Μεσόγειο Θάλασσα.

