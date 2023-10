Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα Κόσμος 13:12, 14.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η διάβαση μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας θα παραμείνει ανοικτή από τις 12.00 σήμερα μέχρι τις 17.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).