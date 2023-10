Η Ferrari στις ΗΠΑ άρχισε να δέχεται πληρωμές με κρυπτονομίσματα κατόπιν απαίτησης των πελατών της Κόσμος 12:10, 14.10.2023 linkedin

Η ιταλική εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης χρονιάς και στην Ευρώπη το πρόγραμμά της για αγορές αυτοκινήτων της με κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια και σε άλλες περιφέρειες