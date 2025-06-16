Ισραήλ - Ιράν: Το χρονικό των τελευταίων εξελίξεων και ο εφιάλτης που είναι εδώ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της και οι φόβοι για έναν ευρύτερο πόλεμο και, κατά συνέπεια, για έναν παγκόσμιο εφιάλτη να παραμένουν.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα, την Παρασκευή, 13 Ιουνίου, όταν το Ισραήλ έπληξε περισσότερους από 100 στόχους στο Ιράν – πυρηνικούς και στρατιωτικούς, παρασύροντας στον θάνατο ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους αλλά και έξι επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Δορυφορικές εικόνες μαρτυρούν τη σημαντική ζημιά που υπέστη η κυριότερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, ενώ στόχος έγινε και κέντρο πυρηνικών ερευνών στην Ισφαχάν.

Από νωρίς γίνεται γνωστό ότι ανάμεσα στους πρώτους νεκρούς είναι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μοχάμεντ Μπαγερί, καθώς επίσης και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεϊν Σαλαμί.

Περίπου 12 ώρες αργότερα το Ιράν χτυπά το Ισραήλ εξαπολύοντας ένα μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αποδεικνύοντας όπως υπογράμμιζαν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη έχοντας εισέλθει εδώ και έναν χρόνο σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ και παρά τη σχετική αποδυνάμωσή της τα τελευταία έτη εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητα να απαντά με σφοδρότητα.

Οι βομβαρδισμοί όμως των Ισραηλινών συνεχίζουν αδιάκοπα κατά της ιρανικής επικράτειας έως και σήμερα το πρωί. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) στόχευσαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη, φτάνοντας στο σημείο να ανακοινώσουν ότι διατηρούν την κυριαρχία στον αέρα πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 80 στόχους στην Τεχεράνη από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών του ιρανικού υπουργείου Άμυνας αλλά και εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις του Ιράν κατά της ισραηλινής επικράτειας. Παράλληλα στόχευσε και κατά δύο ενεργειακών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της ιρανικής πρωτεύουσας με την Τεχεράνη να κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι στοχεύει σε κατοικημένες περιοχές και αργά χθες τη νύχτα να ανακοινώνει νέο απολογισμό θυμάτων με περισσότερους από 224 νεκρούς.

Από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή 14 νεκρούς και 390 τραυματίες. Εξαιτίας των ιρανικών πληγμάτων το βράδυ του Σαββάτου ένα τριώροφο κτίριο στην πόλη Τάμρα καταστράφηκε με τέσσερις γυναίκες να σκοτώνονται, ενώ στη Μπατ Γιαμ κοντά στο Τελ Αβίβ έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 180 τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα κατά τη διάρκεια πυραυλικής επιδρομής.

Πλέον όμως ο απολογισμός των νεκρών στο Ισραήλ αυξάνει περαιτέρω έπειτα από νέο πυραυλικό μπαράζ του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας και ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη της σύγκρουσης ανέρχεται πλέον στους 17.

Ήδη το Ιράν έχει προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ότι οι στρατιωτικές τους βάσεις αλλά και τα πλοία τους στην περιοχή θα γίνουν στόχοι, στην περίπτωση που συνδράμουν το Ισραήλ στην αναχαίτιση των ιρανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βοηθήσει το Ισραήλ στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων την Παρασκευή, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε το Σάββατο να στείλει επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απείλησε με συντριπτικά αντίποινα στην περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης κατά των ΗΠΑ ενώ, από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απέφυγε να αποκλείσει τυχόν υπεράσπιση του Ισραήλ στο μέλλον.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοινώνοντας την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση «Αναδυόμενος Λεόντας» τόνισε ότι έδρασε προκειμένου να αποτρέψει την Τεχεράνη από την απόκτηση ατομικής βόμβας, επαναλαμβάνοντας πως τα όπλα μαζικής καταστροφής στα χέρια του ιρανικού καθεστώτος αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ και για τον ευρύτερο κόσμο.

Λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πως η Τεχεράνη παραβιάζει τις υποχρεώσεις της για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Πλέον ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απειλεί το Ισραήλ με σκληρή τιμωρία και η Τεχεράνη που ήδη ακύρωσε τον προγραμματισμένο για χθες, Κυριακή, 6ο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ξεκαθαρίζει πως θα επιστρέψει στο τραπέζι μονάχα εάν οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν σταματήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.