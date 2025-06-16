Το δεύτερο μαύρο κουτί του επιβατικού αεροσκάφους Boeing 787 της εταιρείας Air India που συνετρίβη την Πέμπτη στην Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, βρέθηκε χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν οι ινδικές αρχές.

Το μαύρο κουτί (σ.σ. ο αποτυπωτής ήχων/συνομιλιών πιλοτηρίου) ανακτήθηκε, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Δρ. Π.Κ. Μίσρα, στενός συνεργάτης του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Το άλλο μαύρο κουτί, το QAR (quick access recorder, ή αλλιώς καταγραφέας δεδομένων πτήσης), στο οποίο περιέχονται στοιχεία για όλες τις παραμέτρους της πτήσης, όπως η ταχύτητα, η θέση, το υψόμετρο, η γωνία προσβολής κλπ, ανακτήθηκε την Παρασκευή, την επομένη του δυστυχήματος με τουλάχιστον 279 νεκρούς.

Μόλις ένας από τους επιβαίνοντες, Βρετανός υπήκοος ινδικής καταγωγής, επέζησε όταν το αεροσκάφος συνετρίβη, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από την Αχμενταμπάντ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο.

Τριάντα οκτώ άνθρωποι στο έδαφος, κυρίως γιατροί, φοιτητές ιατρικής και μέλη των οικογενειών τους, επίσης έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων που είχε προορισμό το Λονδίνο κατέπεσε πάνω σε κτίρια στην πόλη.

Η ινδική υπηρεσία έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων (AAIB) έχει αρχίσει να διενεργεί «λεπτομερή έρευνα» και η αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) «διεξάγει παράλληλη έρευνα, διότι το αεροσκάφος ήταν αμερικανικής κατασκευής», θύμισε ο Δρ. Μίσρα.

Υπηρεσίες αρμόδιες για τις έρευνες σε περιπτώσεις αεροπορικών δυστυχημάτων στις ΗΠΑ και στη Βρετανία ανακοίνωσαν πως στέλνουν ομάδες για να βοηθήσουν τους Ινδούς ομολόγους τους.

Ειδικοί έχουν επισημάνει πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν υποθέσεις για τα αίτια της καταστροφής, που συγκαταλέγεται στις χειρότερες των τελευταίων χρόνων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος να απογειώνεται αλλά κατόπιν, αδυνατώντας να πάρει ύψος, να πέφτει στο έδαφος και να εκρήγνυται.

Η ινδική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας διέταξε την Παρασκευή να γίνουν «προληπτικές» επιθεωρήσεις σε όλα τα Boeing 787 της Air India, ιδίως στους κινητήρες τους, στα ακροπτερύγια και στα συστήματα τροχοδρόμησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

