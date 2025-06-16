Τρόμος στο Περού: Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε Λίμα και Καγιάο - Ένας νεκρός (Βίντεο - Συγκλονιστικές εικόνες)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε χθες Κυριακή την πρωτεύουσα του Περού και τα περίχωρά της, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 36 στην πρωτεύουσα Λίμα και προκαλώντας κατολισθήσεις και ζημιές σε κτιριακές υποδομές των υπηρεσιών υγείας και του σχολικού συστήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους των Άνδεων.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr June 15, 2025

Ο σεισμός καταγράφτηκε περί τις 11:35 (τοπική ώρα· 19:35 ώρα Ελλάδας), περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, παραθαλάσσιας πόλης κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε τοιχίο πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Καλώ τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι», δήλωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, θυμίζοντας πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Latina εικονίζει κατολισθήσεις σε διάφορες κοινότητες στη Λίμα και στα περίχωρά της.

🔴#ÚltimaHora | Un sismo de magnitud 6.1 sacude la ciudad de Lima, Perú. Las autoridades reportan graves daños. pic.twitter.com/OLUTsRJauM — Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) June 15, 2025

«Οι δονήσεις έγιναν πιο αισθητές στη Λίμα και στην Καγιάο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές ή θύματα», είπε στο Canal N ο πρόεδρος του ινστιτούτου γεωφυσικής του Περού, ο Ερνάντο Ταβέρα.

CCTV of the earlier M5.6 earthquake in Peru 👀pic.twitter.com/fFNQBTv87c — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2025

Το Περού βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, αχανή ζώνη έντονης ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας που φθάνει να εκτείνεται κατά μήκος των δυτικών ακτών της αμερικανικής ηπείρου. Στη χώρα καταγράφονται κάθε χρόνο εκατοντάδες αισθητές σεισμικές δονήσεις.

