Συντριβή αεροσκάφους στο Σουδάν: Νεκροί 20 εργάτες πετρελαίου - Ένας επιζώντας

Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος που μετέφερε εργάτες πετρελαίου - Μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό ήταν μεταξύ των νεκρών - Έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια

Αεροπλάνο

Ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε εργάτες πετρελαίου στο Unity State του Νοτίου Σουδάν συνετρίβη κατά την απογείωσή του την Τετάρτη, σκοτώνοντας 20 ανθρώπους, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει για την πρωτεύουσα Τζούμπα, είπε ο Gatwech Bipal.

Οι επιβάτες ήταν εργάτες πετρελαίου της Greater Pioneer Operating Company (GPOC), μιας κοινοπραξίας που περιλαμβάνει την China National Petroleum Corporation και την κρατική Nile Petroleum Corporation, πρόσθεσε. Μεταξύ των νεκρών ήταν δύο Κινέζοι υπήκοοι και ένας Ινδός, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πρόεδρος Salva Kiir είπε ότι μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό ήταν μεταξύ των νεκρών και δεσμεύτηκε για ενδελεχή και ταχεία έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.

Ο Bipal δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες. Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης είχαν αρχικά αναφέρει τον αριθμό των νεκρών σε 18, αλλά ο Bipal είπε στο Reuters ότι δύο επιζώντες πέθαναν αργότερα. Ένα άτομο επέζησε όπως μεταδίδει το Reuters.

