Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έδεσαν έναν τραυματία Παλαιστίνιο πάνω στο καπό ενός στρατιωτικού τζιπ και τον περιέφεραν κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής σήμερα στην Τζενίν, κατεχόμενη πόλη στη Δυτική Όχθη.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύεται από το Reuters δείχνει έναν Παλαιστίνιο κάτοικο της Τζενίν, τον Μουτζάχεντ Αζμί, δεμένο πάνω στο καπό του τζιπ, καθώς το τελευταίο περνάει δίπλα από δύο ασθενοφόρα.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά τραυματίζοντας έναν ύποπτο και τον συνέλαβαν.

Στη συνέχεια, στρατιώτες παραβίασαν το στρατιωτικό πρωτόκολλο, υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Ο ύποπτος συνελήφθη από τις δυνάμεις που τον έδεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο στρατός τόνισε ότι η «συμπεριφορά των στρατιωτών στα βίντεο του περιστατικού δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες» του ισραηλινού στρατού και ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα διερευνηθούν τα μέτρα.

Το άτομο μεταφέρθηκε σε γιατρούς για να λάβει θεραπεία, τόνισε ο στρατός.

Το Reuters κατόρθωσε να εξακριβώσει την τοποθεσία που συνέβη με επιβεβαιωμένα και επαληθευμένα πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει ένα δεμένο άτομο πάνω σε ένα όχημα στην Τζενίν.

Η ημερομηνία του βίντεο επιβεβαιώθηκε από αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

Σύμφωνα με την οικογένεια του Αζμί, έγινε μια επιδρομή σύλληψης και αυτός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής, και όταν η οικογένεια ζήτησε ασθενοφόρο, ο στρατός πήρε τον Μουτζάχεντ, τον έδεσε πάνω στο καπό και έφυγε.

Η βία στη Δυτική Όχθη, σε έξαρση και πριν από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, έχει κλιμακωθεί έκτοτε με συχνές επιδρομές του στρατού σε ομάδες μαχητών, με βιαιοπραγίες από Εβραίους επικούς σε παλαιστινιακά χωριά και θανατηφόρες επιθέσεις σε δρόμους από Παλαιστίνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

