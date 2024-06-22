Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερες από 2.400 κατευθυνόμενες βόμβες τον Ιούνιο

Ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν περισσότερες από 2.400 κατευθυνόμενες βόμβες στην Ουκρανία τον Ιούνιο, και περίπου 700 από αυτές χρησιμοποιήθηκαν κατά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν τα υποσχεμένα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας «χωρίς καθυστέρηση, ώστε να εκτελεστούν οι συμφωνίες που επιτύχαμε με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Μπάιντεν».

Πηγή: skai.gr

