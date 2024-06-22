Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε νιώσει την ελευθερία και την απόλαυση που έρχεται με το να γδυθούμε, φορώντας μόνο ένα μαγιώ μια ηλιόλουστη μέρα και να βαδίσουμε σε μια δροσερή θάλασσα, με τον ορίζοντα να λάμπει από μακριά.

Τι γίνεται όμως με το να ρίξεις αυτές τις τελευταίες λωρίδες υφάσματος και να είσαι γυμνός; Το «κοστούμι της γέννησης» είναι, σε τελική ανάλυση, το παλαιότερο κοστούμι του κόσμου και αυτό που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Το κίνημα των γυμνιστών εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και είναι πλέον δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν εκατοντάδες παραλίες, όπου τα ρούχα είναι προαιρετικά. Εκεί είναι απολύτως νόμιμο να αφήσετε πίσω όχι μόνο τα σορτς, αλλά και τις αναστολές σας.

Οι λάτρεις του γυμνισμού μπορούν τώρα να κάνουν γυμνές κρουαζιέρες στην Καραϊβική ή να προγραμματίσουν γυμνό γάμο σε κάποιο ιταλικό νησί.

Εάν κάνετε τα πρώτα σας βήματα ως γυμνιστές αλλά σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα, έχουμε μερικές συμβουλές για την εθιμοτυπία στην παραλία και στα θέρετρα από ειδικούς του γυμνισμού με δεκαετή εμπειρία γδυσίματος. Εδώ είναι τα πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε.

Κάντε την έρευνά σας

«Γυμνισμός σημαίνει και κάτι διαφορετικό για τον καθένα και ο όρος μερικές φορές χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο», λέει ο Stéphane Deschênes, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμνιστών (INF-FNI), του μοναδικού παγκόσμιου οργανισμού γυμνισμού στον κόσμο. «Οπότε πρέπει να καταλάβεις τι ψάχνεις».

Δεν υπάρχει ενιαία ιδεολογία γυμνισμού, αλλά συνήθως ο τρόπος ζωής αφορά το μη σεξουαλικό κοινωνικό γυμνό σε ένα φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον.

«Ευτυχώς, ο γυμνισμός ήταν πάντα πολύ καλά οργανωμένος», λέει ο Deschênes. Το INF-FNI στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν συνέπεια και αξιοπιστία όταν επιλέγουν θέρετρα γυμνιστών και το κάνει για περισσότερα από 70 χρόνια.

Κάντε το βήμα

Φτάνετε, λοιπόν, στην παραλία ή στο θέρετρο γυμνιστών και νιώθετε ότι όλοι σας κοιτάζουν; Δεν ισχύει.

«Κανείς δεν ξέρει ότι είναι η πρώτη σου φορά», λέει η Ronna Krozy, συνταξιούχος καθηγήτρια στα 80 της που είναι γυμνίστρια για περισσότερα από 30 χρόνια. Το 2023, έδειξε στο CNN τα σχοινιά στο Solair Recreation League, ένα οικογενειακό θέρετρο γυμνιστών και κάμπινγκ στο Woodstock του Κονέκτικατ.

«Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πιο εύκολο να πάτε κάπου με πολλούς ανθρώπους και απλώς να προχωρήσετε, ή ακόμα καλύτερα, να τα βγάλετε όλα», λέει.

Όπως το να μπαίνεις στο ίδιο το νερό, μερικές φορές είναι καλύτερο να βουτήξεις κατευθείαν μέσα.

Κρατήστε αποστάσεις

Συμπεριφερθείτε σαν να βρίσκεστε σε ένα «πικνίκ εκκλησίας», λέει ο Krozy, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος δημοσίων σχέσεων στην Αμερικανική Ένωση για Γυμνή Αναψυχή (AANR), την κορυφαία οργάνωση γυμνιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μην παρκάρετε την καρέκλα σας ή την κουβέρτα σας πολύ κοντά σε κανέναν», προσθέτει. «Οτιδήποτε φαίνεται σαν σεξουαλική δραστηριότητα, όπως το να κολλάς το σώμα σου με κάποιον άλλο, δεν επιτρέπεται».

Και παρόλο που οι γυμνιστές είναι γνωστοί για συσκευασία φωτός, υπάρχει ένα αντικείμενο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσετε.

«Έχετε πάντα μαζί σας μια πετσέτα για να καθίσετε, γιατί αυτό είναι για την υγιεινή όλων».

Μην κοιτάτε επίμονα και μην τραβάτε φωτογραφίες

Η οπτική επαφή; Μια φιλική συζήτηση; Όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτα, λέει ο Krozy. «Κοιτάξτε τους ανθρώπους στα μάτια, γιατί αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε πού να εστιάσετε την προσοχή σας, και μην γελάτε ή κοιτάζετε επίμονα γιατί αυτό θεωρείται αγενές».

Τα γυαλιά ηλίου είναι, φυσικά, ένα κοινό αξεσουάρ παραλίας, αλλά μην προσπαθήσετε να κρυφθείτε πίσω από αυτά για να ρίξετε μια ματιά στους τριγύρω.

Η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο χωρίς την άδεια των ανθρώπων είναι, επίσης, ένα τεράστιο όχι. Το ότι χάνεις τα ρούχα σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις τους τρόπους σου.

Είναι απλώς αξιοπρεπή ανθρώπινη συμπεριφορά να μην είσαι «πολύ επιθετικός» ή «να μην κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα με το να μην τους δίνεις αρκετό χώρο», λέει ο Deschênes. «Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα που πρέπει να κάνετε σε όλες τις καταστάσεις».

Μη σχολιάζετε τα σώματα των ανθρώπων

«Δεν πρέπει να μιλάς για το σώμα κανενός, ακόμα και αν νομίζεις ότι είναι κομπλιμέντο», λέει ο Krozy.

Ενώ ζούμε σε μια ολοένα πιο ανοιχτόμυαλη κοινωνία όσον αφορά την επίδειξη σώματος, πρόκειται για δίκοπο μαχαίρι, λέει ο Deschênes. «Κατά κάποιο τρόπο, από τη μια οι άνθρωποι είναι λιγότερο σοκαρισμένοι με την ιδέα του γυμνού, από την άλλη, αυτό το γυμνό έχει γενικά υπερσεξουαλοποιηθεί και αντικειμενοποιηθεί».

Μια κοινή παρανόηση, λέει, είναι ότι «οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι γυμνισμός είναι το να μη φοράς ρούχα. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Αυτό είναι απλώς το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε την αποδοχή του σώματος».

Το ευτυχές αποτέλεσμα αυτού, υποστηρίζει, είναι ότι «δημιουργεί καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων επειδή είναι πιο ανοιχτοί, ειλικρινείς και αληθινοί για το ποιοι είναι από μόνοι τους». Τα ρούχα δεν έχουν να κάνουν μόνο με την προστασία, λέει ο Deschênes. «Κυρίως τα ρούχα έχουν να κάνουν με την κοινωνική τάξη και τη θέση και με το να κρύβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να προσπαθούμε να κάνουμε τον εαυτό μας να δείχνει με τρόπο που η κοινωνία μας λέει ότι πρέπει να είμαστε».

Η ανεπιθύμητη στύση δεν είναι το πρόβλημα που νομίζετε ότι είναι

Τόσο ο Krozy όσο και ο Deschênes λένε ότι μία από τις ερωτήσεις που τους κάνουν πιο συχνά είναι τι συμβαίνει εάν ένας άντρας ενθουσιαστεί σωματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει τόσο συχνά.

«Είναι μεγάλος φόβος», από τον Deschênes, «και είναι κατανοητό αφού οι περισσότεροι άνδρες έχουν περάσει όλη τους τη ζωή συνδέοντας γυμνό και σεξ».

Ωστόσο, η μη σεξουαλική φύση του περιβάλλοντος γενικά σημαίνει ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, λέει, και επίσης, «όταν είσαι πολύ νευρικός ως άντρας, δεν λειτουργεί πολύ καλά».

Ο Krozy έχει αυτή τη συμβουλή, ωστόσο, για όποιον άντρα βρεθεί αιχμάλωτος: «Πάρε την πετσέτα σου και σκεπάσου. Αναποδογυρίστε στην άμμο. Τρέξτε στο κρύο νερό.» Εάν όλα τα άλλα αποτύχουν, εστιάστε σε βαρετές σκέψεις όπως το «να βγάλετε τα σκουπίδια σας».

Ομοίως, μια κοινή ερώτηση από τις γυναίκες είναι τι πρέπει να κάνουν εάν έχουν περίοδο. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να κάνουν ό,τι τους κάνει να νιώθουν πιο άνετα.

Μπορούν να φορέσουν εσώρουχα αν προτιμούν ταμπόν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κύπελλα εμμήνου ρύσεως αν είναι αυτό το στυλ τους ή αν τους αρέσουν τα ταμπόν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτά. «Ξέρεις, αν κάποιος δει την κλωστή του ταμπόν, δεν πειράζει», λέει ο Deschênes. «Το να έχεις περίοδο είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής».

Μην μπερδεύετε τους εναλλακτικούς τρόπους ζωής

Στον παγκοσμιοποιημένο, υπερσυνδεδεμένο κόσμο μας, οι κοινότητες των ομοϊδεατών μπορούν να βρουν η μια την άλλη με μεγαλύτερη ευκολία από ποτέ, καθιστώντας τη χρυσή εποχή για εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Αλλά μην μπείτε στον πειρασμό να σκεφτείτε τις διακριτές κοινότητες γυμνιστών, πολυάμουρους, ηθικών μη μονογαμικών και λάτρεων των φετίχ ως ένα μεγάλο πακέτο.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με όλες αυτές τις άλλες κοινότητες, το μόνο μου πρόβλημα είναι όταν τις ανακατεύεις. Ένας φίλος μου έδωσε μια πολύ καλή αναλογία. Είπε, «Μπορείς να παίξεις τένις και μπορείς να παίξεις μπέιζμπολ, αλλά δεν προσπαθείς να παίξεις μπέιζμπολ σε γήπεδο τένις» λέει ο Deschênes.

Απολαύσατε την εμπειρία; Στη συνέχεια εξερευνήστε περισσότερα

Έτσι έχετε εξερευνήσει τις τοπικές επιλογές σας και τώρα θέλετε να πάτε πιο μακριά. «Όσον αφορά την κλίμακα. Η Γαλλία είναι μακράν ο Νο.1 προορισμός για τον γυμνισμό και είναι εδώ και πολλά χρόνια», λέει ο Deschênes. «Πάντα είχαν το πλεονέκτημα ότι έχουν πολλές ωραίες παραλίες, τον ωκεανό και τη θάλασσα».

Η Γερμανία έχει, επίσης, πολλές εξαιρετικές ευκαιρίες γυμνιστών, και λόγω της μακροχρόνιας πολιτιστικής αποδοχής του γυμνού, μερικές φορές μπορείτε να ρίξετε τα ρούχα σας σε λιγότερο επίσημους χώρους, όπως πάρκα. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένο στα ιαματικά λουτρά . Προτείνει το Taunus Thermae, λίγο έξω από τη Φρανκφούρτη.

«Μπορεί να μη σκεφτείτε την Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, ως προορισμό γυμνιστών, αλλά υπάρχουν μερικά υπέροχα θέρετρα εκεί», λέει ο Deschênes. «Είναι πολύ περιορισμένο σε αυτά τα θέρετρα, επειδή η κουλτούρα γενικά δεν είναι ευνοϊκή για τον γυμνισμό. Αλλά υπάρχουν μερικά όμορφα θέρετρα και η χώρα τα αποδέχεται πολύ. Στη συνέχεια, φυσικά, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην Καραϊβική, ακόμη και στη Νότια Αμερική».

Με αυτή τη συμβουλή στο χέρι, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αρχίσετε να ετοιμάζετε βαλίτσες. Μην ξεχνάτε το αντηλιακό.

