Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου ανέφερε ότι ένα ηγετικό στέλεχος της Τζαμάα Ισλαμίγια, του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος που πρόσκειται στην παλαιστινιακή Χαμάς, σκοτώθηκε σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το όχημα στο οποίο επέβαινε στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» αυτό το στέλεχος της Τζαμάα Ισλαμίγια.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ και συμμαχικές της οργανώσεις, που υποστηρίζουν τη Χαμάς, ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Ένας ηγετικό στέλεχος των Δυνάμεων αλ Φαζρ της Τζαμάα Ισλαμίγια, ο Αϊμάν Γκοτμέχ σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην Χιάρα στη δυτική Μπεκάα», είπε η πηγή ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δείτε βίντεο από την επίχείρηση των Ισραηλινών:

🇮🇱🇱🇧#URGENTE: Un alto miembro de #Hamas, Ayman Atama, murió hoy (sábado) en un ataque aéreo israelí en el Líbano. Las FDI atacó el vehículo en el que se encontraba utilizando aviones de la fuerza aérea en la región de Bekaa.

El terrorista sale volando del vehículo.#Israel #Gaza pic.twitter.com/IYcBoDNSdx — Santiago Evies אביעז 🇮🇱 (@EviesSantiago) June 22, 2024

UN💩 R🐀TA MEN💣S

**Documentación de la eliminación del terrorista Ayman Ghattama**



Un destacado activista terrorista responsable del suministro de armamento para Hamas y la Jama'a Islamiya en Líbano, y en la promoción de infraestructuras terroristas en la región. pic.twitter.com/xckeqYybeN — Eric Grimberg 🇮🇱 🎗 (@EricGrimberg1) June 22, 2024

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου, η Τζαμάα Ισλαμίγια ίδρυσε μια ένοπλη πτέρυγα, τις Δυνάμεις αλ Φαζρ, για να πολεμήσει την ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο.

Οι Δυνάμεις αλ Φαζρ, που σήμερα αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων με τη Χαμάς, μέλη της οποίας βρίσκονται στον Λίβανο, αριθμούν περίπου 500 άνδρες σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε αφού το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος επίθεσης στην Χιάρα, προσθέτοντας ότι το θύμα είχε καταγωγή από την τοποθεσία Λάλα, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Το ΑΝΙ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ισραηλινό αεροσκάφος «εξαπέλυσε πλήγμα στην Μπεκάα για να εξουδετερώσει τον τρομοκράτη» Αϊμάν Γκοτμέχ, «τρομοκρατικό πράκτορα υπεύθυνο για την προμήθεια όπλων σε τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Τζαμάα Ισλαμίγια στον Λίβανο, καθώς και την ανάπτυξη τρομοκρατικών υποδομών στην περιοχή».

Ο Αϊμάν Γκοτμέχ «εξουδετερώθηκε λόγω της εμπλοκής του στην προώθηση και τη διεξαγωγή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων εναντίον του Ισραήλ (...) και των Ισραηλινών αμάχων, στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η Τζαμάα Ισλαμίγια, η οποία έχει ανακοινώσει τον θάνατο επτά μαχητών της στον Λίβανο από τις 7 Οκτωβρίου, δεν ανακοίνωσε αμέσως το θάνατο κάποιου μέλου της.

Στις 26 Απριλίου, η οργάνωση ανακοίνωσε τον θάνατο δύο στελεχών της σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

