Ρωσική πηγή: Ουκρανικά drones χτύπησαν πόλη κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι ουκρανικά επιθετικά drones χτύπησαν ξανά το Enerhodar, μια πόλη κοντά στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα drones χτύπησαν δύο από τους ηλεκτρικούς υποσταθμούς της πόλης.

Ο Εντουάρντ Σενοβόζ, ο ανώτατος αξιωματούχος στο Enerhodar, δήλωσε στο Telegram ότι δύο drones εξερράγησαν το Σάββατο σε μια κατοικημένη περιοχή και ένας κάτοικος τραυματίστηκε. Ένα άλλο drone καταρρίφθηκε.

Σε επιθέσεις την Τετάρτη και την Παρασκευή στο Enerhodar, δήλωσε προηγουμένως ότι ένας από τους υποσταθμούς της πόλης καταστράφηκε, ενώ ο άλλος υπέστη ζημιές. Το ρεύμα κόπηκε για τους περισσότερους κατοίκους.

Ένας αξιωματούχος στον κατεχόμενο σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, είχε αρχικά αναφέρει ότι δεν επηρεάστηκε από τις στρατιωτικές ενέργειες.

Αλλά η ρωσική διοίκηση του σταθμού δήλωσε το Σάββατο στο Telegram, πριν από τις τελευταίες επιθέσεις με drones, ότι ορισμένες «υποδομές» συμπεριλαμβανομένου του τμήματος μεταφορών και του τυπογραφείου υπέστησαν διακοπές μετά τις επιθέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Τα μέτρα πυρηνικής ασφάλειας παρέμειναν πλήρως λειτουργικά, αναφέρθηκε.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν τα περιστατικά και το Reuters δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι επιθέσεις εξέθεσαν την αδιαφορία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πυρηνική ασφάλεια.

«Λόγω της πλήρους ανικανότητας του καθεστώτος Ζελένσκι να διαπραγματευτεί οτιδήποτε, η χώρα μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να στερήσει από το καθεστώς του Κιέβου όλα τα μέσα για να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε η Ζαχάροβα στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον σταθμό της Ζαπορίζια στις πρώτες μέρες της εισβολής του Φεβρουαρίου 2022, και η Μόσχα και το Κίεβο έκτοτε κατηγορούν ρουτίνα ο ένας τον άλλον ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια γύρω από αυτόν. Δεν παράγει ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι ο Γεβγένι Γιασίν, διευθυντής επικοινωνιών στον σταθμό της Ζαπορίζια, είπε ότι ο κατεστραμμένος υποσταθμός στο Enerhodar μπορεί να επισκευαστεί.

Η Ρωσία ξεκίνησε μαζικές επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας τον πρώτο χειμώνα της σύγκρουσης και ξανάρχισε μια μακρά σειρά επιθέσεων τον Μάρτιο.

Το Κίεβο λέει ότι οι ανανεωμένες επιθέσεις έχουν εξουδετερώσει τη μισή ενεργειακή ικανότητα παραγωγής της Ουκρανίας και έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος.

Ρωσικοί πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική και δυτική Ουκρανία το Σάββατο, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο εργαζόμενους και αναγκάζοντας ρεκόρ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τη χρήση drones φέτος για να επιτεθεί σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

