Η ισραηλινή κυβέρνηση «τείνει να συμφωνήσει» με το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας για κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το Channel 12.

Σύμφωνα με την πηγή του τηλεοπτικού σταθμού από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου υποστηρίζει το σχέδιο. Ωστόσο, προηγουμένως, ο υπουργός Άμυνας και Οικονομικών Bezalel Smotrich επέμεινε ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό μόνο όταν η Χεζμπολάχ «συντριβεί» και οι κάτοικοι των βόρειων περιοχών του Ισραήλ επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να μειώσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ που έχει κλονίσει τη χώρα του και έχει προκαλέσει φόβους για χερσαία εισβολή.

Τι προτείνουν οι σύμμαχοι

Σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, ζήτησαν προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 21 ημέρες στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ προκειμένου «να δοθεί χώρος στη διπλωματία» μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Σε κοινή τους δήλωσή τους ανέφεραν ότι οι εχθροπραξίες ήταν «απαράδεκτες» και παρουσίαζαν έναν «απαράδεκτο κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης» που δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του Ισραήλ ή του Λιβάνου.

«Καλούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός 21 ημερών στα σύνορα του Λιβάνου και του Ισραήλ για να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία» ώστε να επιλυθεί η κατάσταση, αναφέρει το κείμενο που προσυπέγραψαν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η ΕΕ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

«Είναι καιρός να κλειστεί διπλωματική συμφωνία που θα επιτρέψει στους πολίτες σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια», προστίθεται.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε νωρίτερα στο BBC ότι ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος είχαν αποδεχθεί την πρόταση - αν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή και με τις δύο κυβερνήσεις και πως ήταν θέμα ωρών να δοθούν απαντήσεις.

Πολιτικοί του βόρειου Ισραήλ επικρίνουν την πρόταση ΗΠΑ-Γαλλίας

Πάντως, στο Ισραήλ επικρατεί απαισιοδοξία για το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση την επιστροφή των εκτοπισμένων του βορρά και την οπισθοχώρηση της σιιτικής οργάνωσης στον ποταμό Λιτανί, όπως ορίζει το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ισραηλινοί πολιτικοί και κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ καταδίκασαν την αμερικανο-γαλλική πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μετούλα Ντέιβιντ Αζουλάι τόνισε ότι μια τέτοια κατάπαυση του πυρός θα διασφάλιζε «την επόμενη 7η Οκτωβρίου», για την οποία θα είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Εκτός από τον Αζουλάι, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Άνω Γαλιλαίας, Αμίρ Σόφερ, είπε ότι ενώ «υπάρχει καιρός για διαπραγματεύσεις, δεν είναι αυτή η ώρα».

Ο Αζουλάι εξήγησε ότι οι τελευταίες ημέρες τόνισαν τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ και ότι «αυτή η κυβέρνηση του [πρωθυπουργού] Μπενιαμίν Νετανιάχου » πρέπει να «άρει την απειλή» για να αποφύγει μια άλλη «7 Οκτωβρίου του επόμενου έτους». Ο Αζουλάι τόνισε ότι μια τέτοια κατάσταση «δεν πρέπει να συμβεί» και ότι η κυβέρνηση «έχει όλη την υποστήριξη που χρειάζεται» για να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ και να προσφέρει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Ο Σόφερ από την πλευρά του εξήγησε ότι η κατάπαυση του πυρός θα πετύχει μόνο δύο πράγματα: «Καθυστέρηση της επιστροφής των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους και εγκατάλειψη όσων δεν έχουν εκκενωθεί». Στη συνέχεια προέτρεψε τον πρωθυπουργό να αρνηθεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός και να «μείνει σταθερός απέναντι στους κατοίκους του βορρά, οι οποίοι έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα για σχεδόν ένα χρόνο».



Οι IDF έπληξαν 75 στόχους της Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους IDF κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξαν περίπου 75 στόχους της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και εκτοξευτών έτοιμου για βολή, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός την Πέμπτη.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין ופיקוד הצפון, תקפו במהלך הלילה כ-75 מטרות טרור של חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, משגרים מוכנים לשיגור לעורף ישראל, מבנים צבאיים, מחבלים ותשתיות צבאיות של הארגון>> pic.twitter.com/Hj1VaI1eLy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 26, 2024

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις νυχτερινές επιθέσεις.

