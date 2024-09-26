Το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξία 375 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι στέλνει στην Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι της Ρωσίας, συμπεριλαμβάνει πυρομαχικά διασποράς, σύμφωνα με ανακοινώσεις των υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών.

Στα είδη που θα σταλούν περιλαμβάνονται πυρομαχικά για εκτοξευτήρες κατευθυνόμενων πυραύλων HIMARS, για διάφορα συστήματα του πυροβολικού κ.ά. είδη.

Τα είδη αυτά προέρχονται από τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Τι περιλαμβάνει το νέο «πακέτο»

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών, το 66ο κατά σειρά πακέτο στρατιωτικής βοήθειας της Ουάσιγκτον, του βασικού υποστηρικτή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, περιλαμβάνει ακόμη:

πυρομαχικά αέρος-εδάφους,

εδάφους-εδάφους,

αντιαρματικά όπλα, ε

λαφριά και βαριά τεθωρακισμένα και

υλικά κατεδαφίσεων.

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούνται από φορείς βομβιδίων που μπορούν να βάλλονται είτε από χερσαίες ή από εναέριες πλατφόρμες. Τα βομβίδια διασπείρονται σε μεγάλη έκταση και συχνά κάποια δεν εκρήγνυνται, παραμένοντας απειλή για χρόνια, ως ακόμη και για δεκαετίες, με τα θύματα να είναι συχνά άμαχοι μεταπολεμικά.

Πάνω από εκατό χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση των όπλων αυτού του είδους, ανάμεσά τους και η Γερμανία. Η πρώτη αποστολή τέτοιων πυρομαχικών από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία έγινε πέρυσι και χαρακτηρίστηκε κλιμάκωση από τη Μόσχα.

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία έχουν υπογράψει τη διεθνή σύμβαση που τα απαγορεύει και τέθηκε σε ισχύ το 2010.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αφότου άρχισε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022, έχει φθάσει τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

