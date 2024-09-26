Παραμένοντας για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, 46 χρόνια, πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο μακροβιότερος θανατοποινίτης στον κόσμο κηρύχθηκε τελικά αθώος, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ιαπωνικό δικαστήριο αθώωσε την Πέμπτη τον 88χρονο Ιουάο Χακαμάτα, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα σε θάνατο το 1968 για τη δολοφονία μιας οικογένειας, σηματοδοτώντας το τέλος ενός μαραθώνιου νομικού έπους που έφερε παγκόσμιο έλεγχο στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της Ιαπωνίας και τροφοδότησε εκκλήσεις για κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επανάληψης της δίκης, οι δικηγόροι του Χακαμάτα υποστήριξαν ότι νέες πληροφορίες απέδειξαν την αθωότητά του, ενώ οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ότι έπρεπε να απαγχονιστεί για το έγκλημα.

Κάποτε επαγγελματίας πυγμάχος, ο Χακαμάτα αποσύρθηκε το 1961 και έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σόγιας στη Σιζουόκα της κεντρικής Ιαπωνίας – μια επιλογή που τον σημάδεψε όπως αποδείχθηκε για την υπόλοιπη ζωή του.

Όταν το αφεντικό του Χακαμάτα, η γυναίκα του αφεντικού του και τα δύο τους παιδιά βρέθηκαν μαχαιρωμένα μέχρι θανάτου στο σπίτι τους τον Ιούνιο πέντε χρόνια αργότερα, ο Χακαμάτα, τότε διαζευγμένος που εργαζόταν επίσης σε ένα μπαρ, έγινε ο κύριος ύποπτος της δολοφονίας.

Μετά από μέρες αδυσώπητης ανάκρισης, ο Χακαμάτα αρχικά παραδέχθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, αλλά αργότερα άλλαξε την έκκλησή του, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία τον ανάγκασε να ομολογήσει ξυλοκοπώντας και απειλώντας τον.

Καταδικάστηκε σε θάνατο με απόφαση 2-1 από δικαστές, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία είχε κατασκευάσει στοιχεία εναντίον του. Ο ένας δικαστής ο οποίος διαφωνούσε αποχώρησε από τη δίκη έξι μήνες αργότερα, αποθαρρυμένος από την αδυναμία του να σταματήσει την καταδίκη.

Ο Χακαμάτα, ο οποίος από τότε δηλώνει αθώος, θα περνούσε περισσότερο από τη μισή του ζωή περιμένοντας να τον απαγχονίσουν πριν έρθουν στην επιφάνεια νέα στοιχεία που οδήγησαν στην απελευθέρωσή του.

Ένα τεστ DNA σε αίμα που βρέθηκε σε παντελόνι αποκάλυψε ότι δεν ταίριαζε με αυτό του Χακαμάτα με των θυμάτων. Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Σιζουόκα διέταξε εκ νέου δίκη το 2014. Λόγω της ηλικίας του και της εύθραυστης ψυχικής του κατάστασης, ο Χακαμάτα αφέθηκε ελεύθερος καθώς περίμενε την ημέρα της δίκης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τόκιο αρχικά απέσυρε το αίτημα για επανάληψη της δίκης για άγνωστους λόγους, αλλά το 2023 συμφώνησε να δώσει στον Χακαμάτα μια δεύτερη ευκαιρία κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιαπωνίας.

Οι επαναληπτικές δίκες είναι σπάνιες στην Ιαπωνία, όπου το 99% των υποθέσεων καταλήγουν σε καταδίκες, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ένα σύστημα δικαιοσύνης υπό έλεγχο

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης, η ψυχική υγεία του Χακαμάτα δεν είναι και τόσο καλή αφού «ζει στον δικό του κόσμο», όπως είπε η 91χρονη αδερφή του Χιντέκο, η οποία έχει αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια για να αποδείξει την αθωότητα του αδερφού της.

Ο Χακαμάτα μιλάει σπάνια και δεν δείχνει ενδιαφέρον για άλλους ανθρώπους, είπε η Χιντέκο στο CNN.

«Μερικές φορές χαμογελάει χαρούμενος, αλλά τότε ζει στην αυταπάτη του», είπε. «Δεν έχουμε καν συζητήσει τη δίκη λόγω της αδυναμίας του να αναγνωρίσει την πραγματικότητα».

Αλλά η περίπτωση του Χακαμάτα αφορούσε πάντα περισσότερους από έναν άνδρες.

Έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση της Ιαπωνίας στις ομολογίες προκειμένου να προχωρήσει σε καταδίκες. Και κάποιοι λένε ότι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα πρέπει να καταργήσει τη θανατική ποινή.

«Είμαι κατά της θανατικής ποινής», είπε ο Χιντέκο. «Οι κατάδικοι είναι επίσης άνθρωποι».

Η Ιαπωνία είναι η μόνη χώρα των G7 εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που διατηρεί τη θανατική ποινή, αν και δεν πραγματοποίησε εκτελέσεις το 2023, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τις Θανατικές Ποινές.

Οι θανατοποινίτες στην Ιαπωνία κρατούνται συνήθως στην απομόνωση με περιορισμένη επαφή με τον έξω κόσμο. Οι εκτελέσεις «καλύπτονται από μυστικότητα» με ελάχιστη έως καθόλου προειδοποίηση, και οι οικογένειες και οι δικηγόροι συνήθως ειδοποιούνται μόνο μετά την εκτέλεση της ποινής.

Ο Χακαμάτα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πίσω από τα κάγκελα για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Ωστόσο, παρά την κακή ψυχική του υγεία, την τελευταία δεκαετία, έχει καταφέρει να ζήσει μερικές καλές στιγμές ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.