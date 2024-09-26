Εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν: Επίγεια «κόλαση» για τους αμάχους

Στο Σουδάν - ειδικά στην περιοχή του Νταρφούρ - μαίνεται από τη 15η Απριλίου εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 10 εκατομμύρια έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και σχεδόν 26 εκατομμύρια - ο μισός πληθυσμός - υφίσταται ακραία διατροφική ανασφάλεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε χθες Τετάρτη στον επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό αλ Μπουρχάν τη «βαθιά ανησυχία» του όσον αφορά την «κλιμάκωση του πολέμου που συνεχίζει να έχει καταστροφικό αντίκτυπο για τους σουδανούς αμάχους και απειλεί να εξαπλωθεί στην περιοχή», ενώ ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι και άλλοι κατήγγειλαν την επίγεια «κόλαση» που υπομένουν οι άμαχοι.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν «την ανάγκη να κηρυχθεί άμεση και διαρκής κατάπαυση του πυρός» και να υπάρξει «ανεμπόδιστη» ανθρωπιστική πρόσβαση.

Στο πεδίο, οι συνθήκες παραπέμπουν στην «Αποκάλυψη», σχολίασε από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής Γκράντι.

«Όταν ο κόσμος δεν σκοτώνεται από τις σφαίρες, πεθαίνει από πείνα. Αν επιζήσει, είναι αντιμέτωπος με τις ασθένειες ή τις πλημμύρες, απειλείται από τη σεξουαλική βία και άλλες φρικαλεότητες που, αν συνέβαιναν αλλού, θα βρίσκονταν στα πρωτοσέλιδα. Αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση», επέκρινε.

«Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια, οι εθνικές εκκαθαρίσεις, το να χρησιμοποιείται η πείνα ως όπλο είναι απαράδεκτα» φαινόμενα, δήλωσε η η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μην «αποστρέφει το βλέμμα».

Η Γκρίνφιλντ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον θα διαθέσει ανθρωπιστική βοήθεια αξίας 424 εκατ. δολαρίων στους Σουδανούς, τόσο στη χώρα τους όσο και σε γειτονικά κράτη όπου πήγαν πρόσφυγες.

Στην ίδια εκδήλωση, υπηρεσίες και κράτη μέλη του ΟΗΕ κάλεσαν να ληφθούν «χειροπιαστά μέτρα» για την προστασία των αμάχων και για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, που γενικά κάθε άλλο παρά αρκεί.

«Ο πληθυσμός του Σουδάν ζει 17 μήνες κόλαση και τα δεινά συνεχίζονται», τόνισε η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, που ανήγγειλε την εκταμίευση 25 εκατ. δολαρίων από ειδικό ταμείο του Οργανισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ώστε υπάρξει ανάσχεση της εξάπλωσης του λιμού στη χώρα.

Οι σουδανικές αρχές επέτρεψαν πρόσφατα να ανοίξει σημείο διέλευσης στα σύνορα με το Τσαντ, ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί βοήθεια στο Νταρφούρ, περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από τον πόλεμο.

Όμως η βοήθεια δεν φτάνει για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανάγκες.

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και η Γερμανία από την πλευρά τους κάλεσαν να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός και εξέφρασαν ανησυχία για την ανάμιξη ξένων παραγόντων στον πόλεμο.

Οι «ξένοι παράγοντες» πρέπει να σταματήσουν να παρέχουν «στρατιωτική υποστήριξη στις εμπόλεμες πλευρές», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ειδικά έχουν κατηγορηθεί πως εφοδιάζουν με όπλα τις ΔΤΥ.

Πηγή: skai.gr

