Επιδρομή στο νότιο Λίβανο σε στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ πραγματοποίησε το Ισραήλ σήμερα Παρασκευή σκοτώνοντας έναν άνθρωπο όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ από την πλευρά του ανέφερε ότι σκότωσε ένα μέλος της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, το υπουργείο ανέφερε ότι μια ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός οχήματος σκότωσε ένα άτομο κοντά στο νότιο χωριό Αμπασίγιε.

Ο ισραηλινός στρατός κατονόμασε τον στόχο του ως τον Μοχάμεντ Χαντρ αλ-Χουσεΐνι και δήλωσε ότι ήταν «διοικητής της διάταξης πυρός της Χεζμπολάχ στον τομέα Λιτάνι». Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι ο Χουσεΐνι «προώθησε πολυάριθμες επιθέσεις προς τη Ναχαρίγια, τη Χάιφα και άλλες πόλεις» κατά τη διάρκεια του πολέμου και υποστήριξε τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ έκτοτε.

צה״ל תקף אתרים צבאיים ומשגרי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



לפני זמן קצר, צה״ל תקף באמצעות מטוסי קרב אתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה המכילים משגרי רקטות וטילים ומחסני אמצעי לחימה במרחב דרום לבנון.



ארגון הטרור חיזבאללה מנסה לשקם את פעילותו באתרים אלו.

הימצאותם… pic.twitter.com/Wd98s35bel — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 20, 2025

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει τον βόρειο γείτονά του, παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου που έληξε τον τελευταίο χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

Καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ με το Ιράν εισερχόταν στην όγδοη ημέρα του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μείνει μακριά από τη σύγκρουση, λέγοντας: «Αν υπάρχει τρομοκρατία, δεν θα υπάρχει Χεζμπολάχ».

Από την πλευρά τους οι IDF ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν εκτοξευτές πυραύλων και κρύπτες όπλων.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ προσπαθεί να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της σε αυτές τις τοποθεσίες. Η παρουσία όπλων και η δραστηριότητα της οργάνωσης συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

