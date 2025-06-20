Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου μιας Βραζιλιάνας influencer κατά τη διάρκεια επέμβασης λιποαναρρόφησης την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

«Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για το περιστατικό. Η ακριβής αιτία θανάτου θα καθοριστεί μετά από νεκροψία», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, διευθυντής υγείας της περιφέρειας Κωνσταντινούπολης.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η influencer και καλλιτέχνης Ανα Μπάρμπαρα Μπουρ Μπούλντρινι («Ana B») πέθανε την Κυριακή σε ιδιωτική κλινική στην Κωνσταντινούπολη «από σοβαρές επιπλοκές που προέκυψαν κατά τη φάση ανάνηψης» μετά την αναισθησία.

Ο σύζυγός της, ο Μοζαμβικανός καλλιτέχνης Ελγκάρ Σουέϊα, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο DeHermes, δήλωσε στο τουρκικό μέσο ενημέρωσης Ekol TV ότι η επέμβαση προχώρησε παρόλο που η 31χρονη είχε φάει και καταναλώσει αλκοόλ λίγο πριν.

«Οι γιατροί το γνώριζαν», είπε, λέγοντας ότι «το έκανε σαφές σε αρκετές περιπτώσεις».

Σε ανακοίνωσή της, η κλινική ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος της 31χρονης επήλθε ως αποτέλεσμα καρδιακής αρρυθμίας όταν η ασθενής ξύπνησε, χωρίς να απαντήσει στις κατηγορίες του συζύγου της.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, αυτή η επέμβαση αισθητικής χειρουργικής ήταν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της κλινικής και της influencer με 796.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου εμφανίζεται με το όνομα "anabmusic".

Σε αντάλλαγμα για τη δωρεάν επέμβαση, η influencer ήταν υπεύθυνη για τη διαφήμιση της εγκατάστασης, ανέφεραν τα ίδια μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία έχει γίνει ένας σημαντικός προορισμός για την υγεία και την αισθητική χειρουργική τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας τιμές που είναι συχνά χαμηλότερες από αυτές στις δυτικές χώρες. Πέρυσι, οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι 28 Βρετανοί είχαν πεθάνει στην Τουρκία από το 2019 μετά από «εθελοντικές ιατρικές επεμβάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

