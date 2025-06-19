Η Χεζμπολάχ μένει προς το παρόν αμέτοχη στη σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ, καθώς αντιμετωπίζει εσωτερική πίεση να μην παρασύρει τον εύθραυστο Λίβανο σε πόλεμο και πιστεύει ότι δεν απειλείται ακόμη επιβίωση του μακροχρόνιου προστάτη της, δήλωσαν διπλωμάτες και άτομα που βρίσκονται κοντά στην οργάνωση.

Η μη εμπλοκή της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας είναι επίσης ένα πρακτικό ζήτημα: Τα στελέχη και τα αποθέματα όπλων της υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια ενός πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν πολλοί από τους ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ, η οποία θεωρούνταν επί μακρόν ο ισχυρότερος μη κρατικός παράγοντας στον κόσμο, ήταν ο άξονας του συμμαχικού με το Ιράν «άξονα αντίστασης» ή των περιφερειακών δυνάμεων αντιπροσώπων του και ένα αποτρεπτικό μέσο για οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Προς το παρόν παραμένει αμέτοχη η Χεζμπολάχ

Η τωρινή στάση της οργάνωσης αντιμετωπίστηκε με ανακούφιση από τους κουρασμένους από τον πόλεμο κατοίκους του Λιβάνου, καθώς και από μια νέα κυβέρνηση που προσπαθεί να ανοικοδομήσει τη χώρα, θέτοντας παράλληλα τα όπλα της Χεζμπολάχ υπό τον έλεγχο του κράτους. Αλλά υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να αλλάξει τη θέση της, αν το καθεστώς του Ιράν αρχίσει να κινδυνεύει, δήλωσαν αξιωματούχοι και άτομα που βρίσκονται κοντά στην ομάδα.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να αποσυρθεί ήταν θετική για τη σταθερότητα του Λιβάνου, αλλά υπήρχαν ανησυχίες ότι η ομάδα μπορεί να να αναλάβει δράση, δήλωσε διπλωμάτης στο Λίβανο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Qassim Qassir, πολιτικός αναλυτής που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι η ομάδα δεν αισθάνεται επείγουσα ανάγκη να εμπλακεί εκ μέρους του Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά δήλωσε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αν η σύγκρουση κλιμακωθεί.

«Όλα είναι στο τραπέζι», δήλωσε ο Qassir. «Τίποτα δεν είναι εκτός ορίων».

Σε δηλώσεις της από τότε που το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, η Χεζμπολάχ εξήρε τη «σταθερότητα» του συμμάχου της και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί, αλλά σταμάτησε να υπόσχεται να επέμβει. Η απόφασή της να κρατήσει τα πυρά της ήρθε σε έντονη αντίθεση με τη γρήγορη αντίδρασή της μετά την επίθεση της συμμάχου της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Την επόμενη ημέρα, η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι η «επιθετικότητα του Ισραήλ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και δεν θα περάσει χωρίς απάντηση και τιμωρία». Η Χεζμπολάχ «θα παραμείνει σταθερά στο δρόμο και την αντίστασή μας» και θα υποστηρίξει το Ιράν «σε όλα τα βήματα και τα μέτρα που λαμβάνει για την υπεράσπισή του», είπε.

Ο Λίβανος «αγωνίζεται» για την ανοικοδόμησή του

Ο Λίβανος «αγωνίζεται» να ανακάμψει από τις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ πέρυσι, οι οποίες εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο και έληξαν με μια επισφαλή κατάπαυση του πυρός στα τέλη Νοεμβρίου. Η σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών χτυπημάτων που κατέστρεψαν χωριά στα νότια και τμήματα των νότιων προαστίων της Βηρυτού, κόστισε στη χώρα περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε υλικές ζημιές και οικονομικές απώλειες, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η ανάκαμψη και η ανοικοδόμηση θα κοστίσουν επιπλέον 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Ο πληθωρισμός που επικράτησε κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε των μαχών συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Οι ελπίδες για μια ισχυρή τουριστική περίοδο έχουν μέχρι στιγμής διαψευστεί, τόσο από τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο όσο και τώρα από την κλιμακούμενη κρίση στο Ιράν.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται από Λιβανέζους πολίτες, οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν φαίνονται να υψώνονται στον ουρανό μερικές φορές κατά τη διάρκεια υπαίθριων πάρτι, σε μια χώρα που προσπαθεί να ανακτήσει την ισορροπία της. Σε ένα από τα βίντεο, ο Alain Otayek, ένας σαξοφωνίστας, εμφανίζεται να σολάρει σε ένα μπαρ στην ταράτσα έξω από τη Βηρυτό, ενώ οι θαμώνες απαθανατίζουν τους πυραύλους στα τηλέφωνά τους.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου

Η νέα τεχνοκρατική κυβέρνηση του Λιβάνου, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, πρώην πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου, αγωνίστηκε να προσελκύσει επενδύσεις ή σημαντικές υποσχέσεις βοήθειας από τους πλούσιους γείτονες του Λιβάνου στον Περσικό Κόλπο.

Ο Salam, μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα, καταδίκασε την «επικίνδυνη ισραηλινή επιθετικότητα» κατά του Ιράν. Αλλά στο εσωτερικό, υπάρχει ανάγκη «να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εδραίωση της σταθερότητας, ιδίως στο νότο, και να αποτρέψουμε τον Λίβανο από το να παρασυρθεί ή να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον συνεχιζόμενο περιφερειακό πόλεμο», τόνισε.

Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, μαζί με τις παλαιστινιακές παρατάξεις στον Λίβανο, έλαβαν το μήνυμα ότι «ο Λίβανος δεν συμμετέχει» στη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και ότι δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις από το έδαφός του. Η απάντηση ήταν «θετική» και δόθηκαν διαβεβαιώσεις κατά οποιασδήποτε παρέμβασης, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η ομάδα είναι «αδύναμη τώρα, και δεν θέλουν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε ενέργεια» που θα τους έκανε αντιδημοφιλείς στο Λίβανο, είπε. Στην παρούσα κατάσταση της ομάδας, η στρατιωτική επέμβαση θα ήταν αναποτελεσματική.

Τι θα κάνει η Χεζμπολάχ αν η σύγκρουση μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο

Αν όμως η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο, «η κατάσταση θα μπορούσε να είναι διαφορετική», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ, είχε υπάρξει γκρίνια μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών της λιβανέζικης ομάδας ότι το Ιράν δεν είχε ενεργήσει αρκετά γρήγορα για να στείλει βοήθεια στη Χεζμπολάχ - παράπονα που άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τη δολοφονία του Νασράλα.

Ο Qassir, ο αναλυτής, δήλωσε ότι τα παράπονα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την τρέχουσα θέση της Χεζμπολάχ. Για δεκαετίες, η Τεχεράνη «παρέχει στη Χεζμπολάχ στρατιωτική και οικονομική στήριξη, αλλά δεν μπορεί να πολεμήσει για λογαριασμό της», είπε. «Η Χεζμπολάχ δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το Ιράν».

