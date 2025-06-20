Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες από δημόσιες συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ που υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων της πρώτης έρευνας δυνάμει του μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI), και ορίζει ότι η συμμετοχή της Κίνας στις επιτυχείς προσφορές δεν θα ξεπερνά το 50%.

Η αντίδραση αυτή είναι ανάλογη προς τους φραγμούς που επιβάλλει η Κίνα, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων ιατροτεχνολογικών προϊόντων για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ. Όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές, θα εφαρμόζονται εξαιρέσεις. Τα μέτρα συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων δυνάμει του πλαισίου του ΠΟΕ, καθώς η ΕΕ δεν έχει δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έναντι της Κίνας.

Το μέτρο επιδιώκει να παράσχει κίνητρα στην Κίνα ώστε να σταματήσει τις διακρίσεις εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ και να αντιμετωπίζει τις εταιρείες της ΕΕ με το ίδιο ανοικτό πνεύμα με το οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει τις κινεζικές εταιρείες και τα κινεζικά προϊόντα. Πρόκειται για απάντηση στον μακροχρόνιο αποκλεισμό εκ μέρους της Κίνας των παραγόμενων στην ΕΕ ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις συμβάσεις της κινεζικής κυβέρνησης.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

