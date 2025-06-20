Τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης είναι ασφαλή για θερινή κολύμβηση

Από την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2024, η οποία διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύτηκε σήμερα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων της Ευρώπης είναι ασφαλή για κολύμβηση.

Πέρυσι πάνω από το 85 % των τοποθεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου πληρούσαν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας υδάτων κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως «εξαιρετικά», ενώ το 96 % του συνόλου των επίσημα προσδιορισμένων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούσε τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας.

Αξιολογήθηκαν συνολικά περισσότερες από 22.000 περιοχές υδάτων κολύμβησης και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Αλβανία και την Ελβετία. Σε πέντε χώρες —Κύπρος, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αυστρία και Κροατία— τουλάχιστον το 95 % των υδάτων κολύμβησης ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Το ποσοστό των υδάτων κολύμβησης της ΕΕ που διαπιστώθηκε ότι ήταν «ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν μόνο 1,5 %.

Τα ύδατα κολύμβησης βελτιώθηκαν σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, καθιστώντας πλέον δυνατή την κολύμβηση σε πολλές αστικές περιοχές, κάτι το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη νομοθεσία της ΕΕ. Παρότι τα περισσότερα ύδατα κολύμβησης της Ευρώπης βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση από βακτηριολογική άποψη, η χημική ρύπανση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων εξακολουθεί να είναι σημαντική και μπορεί να επιδεινωθεί λόγω του μεταβαλλόμενου κλίματος. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ανθεκτικότητας των υδάτων, τόσο για τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον, είναι ζωτικής σημασίας.

Νίκος Ανδρίτσος

