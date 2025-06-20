Στρατιωτικές υποδομές του Ιράν χτύπησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF. Νωρίτερα, το Ιράν χτύπησε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα την ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά, μετά το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο της περιοχής. Πρόκειται για άμεσο χτύπημα κοντά σε εξαώροφο συγκρότημα κατοικιών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Τραυματίστηκαν ελαφρά 7 άτομα. Νέα ιρναική επίθεση πραγματοποιήθηκε και σε Ιερουασαλήμ και Χάιφα σήμερα.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας μαζί με την Κάγια Κάλας συναντήθηκαν με τον Ιρανό ομόλογό τους στην Ελβετία σήμερα, Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι έστειλαν «ξεκάθαρο» μήνυμα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο ενώ παράλληλα παρότρυναν την Τεχεράνη να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ. Ο Ιραν΄ςο ΥΠΕΞ από τη μεριά του δήλωσε ότι κατέστησε «απολύτως σαφές ότι οι αμυντικές ικανότητες του Ιράν δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Πάντως, η «θερμοκρασία» σχετικά με τα πιθανά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν φαίνεται να πέφτει σημαντικά μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα επιτεθεί στο Ιράν «εντός των επόμενων δύο εβδομάδων». Η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι η απόφαση του Τραμπ έχει ως βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα διαπραγματεύσεων που μπορεί να γίνουν ή να μην γίνουν με το Ιράν στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα εκφράζει επιφυλάξεις για το «τελεσίγραφο» του Τραμπ, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές ο Αμερικάνος πρόεδρος, χωρίς όμως τελικά να το τηρεί. Άλλωστε, όπως αναφέρει το CBS News, ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα οφέλη του βομβαρδισμού του Φορντό και το σκεπτικό του είναι ότι η εξουδετέρωσή του είναι απαραίτητη λόγω του κινδύνου παραγωγής όπλων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε για τις εξελίξεις της χθεσινής ημέρας ΕΔΩ.

