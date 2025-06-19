Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ εκφράζει αλληλεγγύη στο Ιράν

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη του στο Ιράν έναντι των ισραηλινών επιθέσεων και των αμερικανικών απειλών, τονίζοντας πως το σιιτικό κίνημα θα κάνει «ό,τι θεωρεί κατάλληλο» για να αντιμετωπίσει «αυτήν την ειδεχθή αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα».

Ο Ναΐμ Κάσεμ τόνισε πως η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να είναι «ουδέτερη» στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, απαντώντας ουσιαστικά στην προειδοποίηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμας Μπαράκ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είπε πως θα ήταν «πολύ κακή» τυχόν απόφαση του σιιτικού κινήματος να εμπλακεί στην περιφερειακή σύρραξη.

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε σημαντικά από την ένοπλη σύγκρουση με το Ισραήλ πέρυσι, στη διάρκεια της οποίας αποδεκατίστηκε η ηγεσία της, σκοτώθηκαν χιλιάδες μαχητές της, ενώ τα προπύργιά της στο νότιο τμήμα του Λιβάνου και στα προάστια της Βηρυτού υπέστησαν μεγάλες καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

