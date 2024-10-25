Λογαριασμός
Επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ - Δύο νεκροί και επτά τραυματίες - Δείτε βίντεο

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τουλάχιστον 30 ρουκέτες προς την περιοχή του βόρειου Ισραήλ - Η αμυντική θωράκιση του Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει όλες τις ρουκέτες από τον Λίβανο

UPDATE: 18:52
Χεζμπολάχ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ την Παρασκευή στην πόλη Majd al-Krum στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 30 ρουκέτες από τον Λίβανο στο βόρειο του Ισραήλ, ορισμένες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν περιοχές στο έδαφος.

Οι ιατρικές υπηρεσίες της χώρας αναφέρουν ότι οι δύο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση ήταν 20 χρόνων και κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Χεζμπολάχ
