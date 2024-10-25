Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ την Παρασκευή στην πόλη Majd al-Krum στο βόρειο Ισραήλ.

The moment rockets landed in and near Majd al-Krum



2 men aged 21 are in a critical condition and an 80 year old in a serious condition https://t.co/49MGaOXFzW pic.twitter.com/WsBotSpm8L October 25, 2024

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 30 ρουκέτες από τον Λίβανο στο βόρειο του Ισραήλ, ορισμένες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν περιοχές στο έδαφος.

‼️20 Verletzte, 5 davon schwer, durch eine Rakete der Hisbollah in der arabischen Stadt Majd al-Krum in Zentralgaliläa‼️



Niemand interessiert sich für diese Araber. Weil sie Israel akzeptieren und in Israel leben. pic.twitter.com/Jvgt6nJrTJ — Anna 🎗️🇮🇱✡️🦁 (@AnnaOdessa13) October 25, 2024

Οι ιατρικές υπηρεσίες της χώρας αναφέρουν ότι οι δύο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση ήταν 20 χρόνων και κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης.



