Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ την Παρασκευή στην πόλη Majd al-Krum στο βόρειο Ισραήλ.
The moment rockets landed in and near Majd al-Krum
2 men aged 21 are in a critical condition and an 80 year old in a serious condition https://t.co/49MGaOXFzW pic.twitter.com/WsBotSpm8L— Documenting Israel (@DocumentIsrael) October 25, 2024
Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 30 ρουκέτες από τον Λίβανο στο βόρειο του Ισραήλ, ορισμένες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες διέφυγαν της αεράμυνας και έπληξαν περιοχές στο έδαφος.
‼️20 Verletzte, 5 davon schwer, durch eine Rakete der Hisbollah in der arabischen Stadt Majd al-Krum in Zentralgaliläa‼️— Anna 🎗️🇮🇱✡️🦁 (@AnnaOdessa13) October 25, 2024
Niemand interessiert sich für diese Araber. Weil sie Israel akzeptieren und in Israel leben. pic.twitter.com/Jvgt6nJrTJ
Οι ιατρικές υπηρεσίες της χώρας αναφέρουν ότι οι δύο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση ήταν 20 χρόνων και κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης.
