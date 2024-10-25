Σαουδική Αραβία: Ξεκίνησε η κατασκευή του «διαστημικού ουρανοξύστη» σε σχήμα κύβου

Μια υπερσύγχρονη «πυραμίδα», που βρίσκεται όχι στην Αίγυπτο, αλλά στη Σαουδική Αραβία... Ο λόγος για τον «φαραωνικό», ύψους 1.300 ποδιών, (περίπου 400 μέτρα) σε σχήμα κύβου ουρανοξύστη Mukaab, του οποίου ξεκίνησε η κατασκευή και πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο.



Ο κατασκευαστής του «μέγα κτιρίου», σαουδαραβική εταιρεία New Murabba Development, ανακοίνωσε ότι οι εργασίες θεμελίωσης έχουν ολοκληρωθεί κατά 86% και θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το 2030, με περίπου 900 εργαζόμενους

Το μεγαλοπρεπές, βγαλμένο από την επιστημονική φαντασία κτίσμα, θα είναι το επίκεντρο ενός τεράστιου συγκροτήματος, έκτασης επτά τετραγωνικών μιλίων, του New Murabba στο βορειοδυτικό Ριάντ.



Μόλις ολοκληρωθεί, ο κύβος θα φιλοξενήσει ένα τεράστιο αίθριο με έναν σπειροειδή πύργο στην «καρδιά» του, και θα έχει σχεδόν 22 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια χώρο για καταστήματα, πολιτιστικά και τουριστικά αξιοθέατα.



Περιτριγυρισμένος από την κυβική δομή, ο εσωτερικός σπειροειδής πύργος μπορεί να προβάλλει ρεαλιστικές ψηφιακές εικόνες γύρω από το κτίριο. Τα διαφημιστικά βίντεο δείχνουν μια «εικονική» πραγματικότητα με τεράστια ολογράμματα.





Το συγκρότημα θα έχει επίσης πάνω από 100.000 σπίτια, 980.000 τετραγωνικά μέτρα καταστημάτων, 1,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γραφείων μαζί με ξενοδοχεία, χώρους πολιτισμού, ένα πανεπιστήμιο, ένα θέατρο υψηλής τεχνολογίας και ένα «εμβληματικό» μουσείο.



Το μεγάλο έργο αναπτύσσεται ως μέρος του μεγαλόπνοου project Saudi Vision 2030, το οποίο στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τη διαφοροποίηση της οικονομίας.





Το σκοτεινό παρασκήνιο

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του φιλόδοξου έργου του διαδόχου του θρόνου είναι το The Line, μια ουτοπική μητρόπολη χωρίς αυτοκίνητα που σχεδιάζεται να εκτείνεται πάνω από 100 μίλια στην έρημο, θυμίζοντας σκηνικά Metropolis ή του πιο πρόσφατου Megalopolis του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Αλλά μια νέα έρευνα αποκάλυψε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι που μοχθούν για να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες του αμφιλεγόμενου ηγεμόνα του Βασιλείου, του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πεθαίνουν κάθε χρόνο για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου project. Νέα στοιχεία του ντοκιμαντέρ του δικτύου ITV Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia αποκαλύπτουν ότι 21.000 μετανάστες εργάτες από την Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Νεπάλ έχουν πεθάνει από τότε που ξεκίνησε η υλοποίηση του Vision 2030.

Το Βασίλειο βασίζεται κυρίως σε ένα μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό που κατευθύνεται στην περιοχή αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, αλλά συχνά αναγκάζεται να εργαστεί υπό σκληρές συνθήκες εργασίας με πολύ μικρή αμοιβή. Πολλοί εξ αυτών καταγγέλλουν ότι τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία.

