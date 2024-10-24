Τέσσερις Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες σκοτώθηκαν, και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με στελέχη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο χθες το απόγευμα, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι IDF. Τα θύματα είναι 22, 31, 35 και 42 ετών, και υπηρετούσαν στο 222ο τάγμα της Ταξιαρχίας Καρμελί.



Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα των IDF, αντάρτες της Χεζμπολάχ βγήκαν από μια σήραγγα και πέταξαν χειροβομβίδες στους στρατιώτες, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Από τους έξι τραυματίες στρατιώτες, οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση.



Σε ξεχωριστά επεισόδια στον νότιο Λίβανο, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ένας αξιωματικός του 77ου Τάγματος της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο. Ένας έφεδρος με το 7155 τάγμα της 55ης Ταξιαρχίας Καταδρομέων τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης με στελέχη της Χεζμπολάχ. και ένας αξιωματικός με το 6226ο τάγμα της 226ης Ταξιαρχίας Καταδρομέων τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα.



Σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, από την έναρξη των επιχειρήσεων στον Λίβανο, στις 20 Σεπτεμβρίου, έχουν σκοτωθεί 26 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Δήλωση Νετανιάχου

«Γενναίοι μαχητές υπερασπίστηκαν το κράτος του Ισραήλ με τα σώματά τους και, πολεμώντας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου ενάντια στους τρομοκράτες, έδωσαν την πολύτιμη ζωή τους για την ασφάλειά μας. Η σύζυγός μου Σάρα και εγώ προσφέρουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων που πλήρωσαν ένα ανυπολόγιστο τίμημα. Αυτή είναι μια δύσκολη ώρα πόνου για εσάς και για όλους εμάς. Οι καρδιές μας είναι με τους τραυματίες σε αυτό το περιστατικό και προσευχόμαστε για ταχεία ανάρρωση».



Πηγή: skai.gr

