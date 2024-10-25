Το Ιράκ ανησυχεί για μια επέκταση στο δικό του έδαφος του πολέμου στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, πόλεμος από τον οποίο το Ιράκ προσπαθεί να μείνει μακριά, δήλωσε σήμερα ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών Φουάντ Χουσεΐν.

«Ανησυχούμε πολύ για την επέκταση του πολέμου από τον Λίβανο σε γειτονικές χώρες, ότι το έδαφος του Ιράκ θα γίνει μέρος αυτού του πολέμου», τόνισε ο Χουσεΐν σε δημοσιογράφους στο Παρίσι την επομένη της διεθνούς διάσκεψης για τον Λίβανο.

Φιλοϊρανικές φατρίες στο Ιράκ έχουν επανειλημμένα αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με drones κατά στόχων στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η χώρα του αμύνεται «σε επτά μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου αυτού των «σιιτών πολιτοφυλακών στο Ιράκ».

Συμφωνώντας ότι «η κατάσταση στο Ιράκ είναι περίπλοκη», ο Ιρακινός ΥΠΕΞ έκρινε ότι με αυτές τις ενέργειες οι φατρίες αυτές θέτουν τους εαυτούς τους «εκτός νόμου», χωρίς να προσδιορίσει τους μοχλούς δράσης του ιρακινού κράτους εναντίον αυτών των πολιτοφυλακών.

«Το ζήτημα της ειρήνης και του πολέμου βρίσκεται στον έλεγχο της ιρακινής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου και όχι άλλων μερών, όταν ο (Ιρανός υπουργός Εξωτερικών) Αμπάς Αραγτσί ήταν στη Βαγδάτη πριν από δέκα ημέρες επέμενα σε αυτή την αρχή», τόνισε.

Εντούτοις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρακινής διπλωματίας, επικρατεί «σήμερα μια λογική πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τα δύο μέρη προσπαθούν να ασκήσουν πίεση με κάθε μέσο».

Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράκ για να φτάσουν και να πλήξουν τους στόχους τους.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Χουσεΐν τόνισε ότι είπε στον Αραγτσί ότι η Βαγδάτη δεν αποδέχεται «τη χρήση του ιρακινού εναέριου χώρου από κανέναν».

Ο επικεφαλής της ιρακινής διπλωματίας προειδοποίησε επίσης για μια «αναβίωση» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Ο πόλεμος στον Λίβανο θα έχει συνέπειες στην αναζωπύρωση του IK στην περιοχή, που θα επανενεργοποιηθεί σε πολλές χώρες της περιοχής», είπε.

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας τους σκότωσαν εννέα διοικητές του ΙΚ, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου ηγέτη των τζιχαντιστών στη χώρα, σε επιδρομή σε ορεινή βόρεια περιοχή.

Το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ συνετρίβη το 2017 (και στη Συρία το 2019), αλλά τζιχαντιστικοί πυρήνες παραμένουν ενεργοί στο Ιράκ και συνεχίζουν να επιτίθενται σποραδικά στον στρατό και στην αστυνομία, ιδιαίτερα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

