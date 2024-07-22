Την παραμονή της αναχώρησης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την Ουάσιγκτον, εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση απαίτησαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ προτού υπογράψει συμφωνία για την απελευθέρωση των δεκάδων ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Haaretz.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν συγγενείς ομήρων.

Ο ανιψιός ομήρου της Χαμάς δήλωσε πως «οι περισσότεροι» πολίτες του Ισραήλ «ξέρουν ότι ο Νετανιάχου παίρνει αποφάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο το δικό του συμφέρον». Οι περισσότεροι Ισραηλινοί, επέμεινε, βλέπουν πως εγκαταλείπει τους ομήρους και σαμποτάρει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωσή τους.

Οι κυβερνητικοί εταίροι του κ. Νετανιάχου εναντιώνονται σε οποιαδήποτε παραχώρηση έναντι της Χαμάς και απειλούν αν γίνει τέτοια να ρίξουν την κυβέρνηση.

Σε περίπτωση που διεξάγονταν πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ, οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως το Λικούντ, το δεξιό κόμμα που κυβερνά στο Ισραήλ επικεφαλής συμμαχίας με κόμματα της άκρας δεξιάς και παρατάξεις υπερορθόδοξων εβραίων, δεν έχει πολλές πιθανότητες νίκης.

Ο κ. Νετανιάχου προγραμματίζει να αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον εντός της ημέρας.

Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αύριο Τρίτη.

Κατόπιν, μεθαύριο Τετάρτη, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η ανακοίνωση του κ. Μπάιντεν πως αποσύρει την υποψηφιότητα για την επανεκλογή του ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου επισκιάζει την επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.