Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της προχώρησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πρώτο κάλεσμα για συγκέντρωση κεφαλαίων.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα - και να ενώσω το έθνος μας - για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του για το Project 2025. Εάν είστε μαζί μου, προσθέστε μια δωρεά τώρα», έγραψε η Χάρις στο X.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination. — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024

Ο σύνδεσμος κατευθύνει τους χρήστες σε μια σελίδα δωρεάς Act Blue με τη φωτογραφία της αντιπροέδρου που γράφει: «Δωρεά για την εκλογή της Κάμαλα Χάρις». Η έκκληση για συγκέντρωση κεφαλαίων προσθέτει ότι η συνεισφορά θα «ωφελήσει τον Τζο Μπάιντεν», σε μία ένδειξη πώς υπάρχει ακόμη η υποδομή της κοινής εκστρατείας.



