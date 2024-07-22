Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι δηλώνει πως σέβεται τη σκληρή αλλά σθεναρή απόφαση του Μπάιντεν

«Η Ουκρανία ευγνωμονεί τον πρόεδρο Μπάιντεν για την ακλόνητη υποστήριξή του στον αγώνα της για ελευθερία»

Μπάιντεν Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σέβεται την «σκληρή αλλά σθεναρή» απόφαση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να τερματίσει την εκστρατεία του για την επανεκλογή του στο αξίωμα.

«Η Ουκρανία ευγνωμονεί τον πρόεδρο Μπάιντεν για την ακλόνητη υποστήριξή του στον αγώνα της για ελευθερία, η οποία, όπως και η σθεναρή διακομματική υποστήριξη των ΗΠΑ, ήταν και συνεχίζει να είναι κρίσιμη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

«Ελήφθησαν πολλές σθεναρές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια και θα τις θυμόμαστε ως τολμηρές κινήσεις του προέδρου Μπάιντεν σε δύσκολους καιρούς. Και σεβόμαστε τη σημερινή σκληρή αλλά σθεναρή απόφαση», πρόσθεσε.

