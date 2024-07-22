Λογαριασμός
Το Ισραήλ ευχαριστεί τον Μπάιντεν για την "ακλόνητη στήριξή" του

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ευχαρίστησε σήμερα τον ομόλογό του Τζο Μπάιντεν «για την ακλόνητη στήριξή του στον ισραηλινό λαό» μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τις προεδρικές εκλογές

«Θέλω να απευθύνω τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον (πρόεδρο των ΗΠΑ) Τζο Μπάιντεν για τη φιλία του και την ακλόνητη στήριξή του στον ισραηλινό λαό κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της καριέρας του. Ως ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφθηκε το Ισραήλ σε καιρό πολέμου…και ως ένας αληθινός φίλος του εβραϊκού λαού, είναι ένα σύμβολο του αδιάρρηκτου δεσμού μεταξύ των δύο λαών μας», δήλωσε ο Χέρτσογκ σε μήνυμά του στο Χ.

 
