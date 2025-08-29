Ισραήλ: Δεν έχει κλείσει ο τουρκικός εναέριος χώρος παρά τις δηλώσεις Φιντάν

Παρά τον ισχυρισμό του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ότι η Άγκυρα έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τα ισραηλινά αεροσκάφη, οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση.

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε ανακοινώσει ότι η Τουρκία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα ισραηλινά αεροσκάφη.

«Η Τουρκία έχει διακόψει κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ, δεν επιτρέπει σε τουρκικά πλοία να πηγαίνουν σε ισραηλινά λιμάνια και έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα ισραηλινά αεροσκάφη», δήλωσε ο Φιντάν μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι νέο στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τους Times of Israel, εκτιμώντας ότι απλώς παρουσίασε συνολικά μέτρα που η Άγκυρα έχει ήδη λάβει κατά του Ισραήλ, με ορισμένες ανακρίβειες.

Η Τουρκία είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι σταματά όλες τις εξαγωγές και εισαγωγές προς και από το Ισραήλ, αν και λέγεται ότι κάποιες συναλλαγές συνεχίστηκαν σιωπηρά. Το διμερές εμπόριο είχε φτάσει τα 6,8 δισ. δολάρια το 2023, με την Τουρκία να αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο προμηθευτή εισαγόμενων αγαθών για το Ισραήλ. Οι δύο χώρες έχουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι οποίες πλέον παραβιάζονται.

Τον Απρίλιο, οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Για πολλά χρόνια, η Κωνσταντινούπολη ήταν δημοφιλής προορισμός για Ισραηλινούς τουρίστες, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούσαν τις τουρκικές αερογραμμές και το αεροδρόμιο Ατατούρκ ως οικονομικό κόμβο για συνδέσεις με την Ευρώπη και άλλες περιοχές. Πριν από τον πόλεμο, η Turkish Airlines ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στο Μπεν Γκουριόν.

Παρά τις δηλώσεις Φιντάν, ισραηλινά αεροσκάφη εξακολουθούν για την ώρα να πετούν στον τουρκικό εναέριο χώρο και δεν έχουν λάβει οδηγίες να κάνουν διαφορετικά, μετέδωσε ο στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Army Radio.

«Μετά τις αναφορές για την απόφαση της Τουρκίας να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ισραηλινά αεροσκάφη, η Arkia βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία στην Times of Israel. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν ληφθεί επιχειρησιακές οδηγίες».

Η Israir ανέφερε επίσης στην εφημερίδα ότι «ο εναέριος χώρος δεν έχει κλείσει».



Πηγή: skai.gr

