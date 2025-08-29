Μόσχα: Αποσταθεροποιητική η ανάπτυξη από τις ΗΠΑ του πυραύλου Typhon στην Ιαπωνία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι η προσωρινή ανάπτυξη του αμερικανικού πυραυλικού συστήματος μέσου βεληνεκούς «Typhon» κατά τη διάρκεια κοινής στρατιωτικής άσκησης στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ακόμη «αποσταθεροποιητικό βήμα» από την Ουάσιγκτον.

«Το θεωρούμε ακόμη ένα αποσταθεροποιητικό βήμα στην πολιτική της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των επίγειων πυραύλων της μικρής και μεσαίας εμβέλειας με σκοπό την άμεση ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα.

Το σύστημα πυραύλων θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της άσκησης Resolute Dragon.

ΗΠΑ και Ιαπωνία θα προχωρήσουν σε κοινή στρατιωτική άσκηση που θα περιλαμβάνει την προσωρινή ανάπτυξη του αμερικανικού πυραυλικού συστήματος μέσου βεληνεκούς «Typhon» στην Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι των δύο χωρών, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την οργή της Κίνας.

Το σύστημα Typhon αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση του οπλοστασίου της με διάφορα αντιαεροπορικά και αντιπλοϊκά όπλα στην Ασία. Το όπλο είχε προκαλέσει έντονη κριτική από την Κίνα όταν αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις Φιλιππίνες το 2024, επίσης στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Εκπρόσωπος των Ιαπωνικών Χερσαίων Δυνάμεων Αυτοάμυνας δήλωσε ότι το πυραυλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς «Typhon» θα αναπτυχθεί στη βάση αμερικανικού πεζοναυτικού αεροπορικού σταθμού στην Ιβακούνι, στο πλαίσιο της άσκησης Resolute Dragon.

Δεν ήταν σαφές εάν το σύστημα θα εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά ο εκπρόσωπος τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της αποτροπής, της ικανότητας αντίδρασης και των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων.

Η άσκηση Resolute Dragon θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Οι εκτοξευτές του Typhon μπορούν να φέρουν πυραύλους cruise Tomahawk, ικανούς να πλήξουν στόχους σε Κίνα και Ρωσία από τις Φιλιππίνες, ενώ οι πύραυλοι SM-6 που διαθέτει μπορούν να καταστρέψουν αεροπορικούς ή θαλάσσιους στόχους σε απόσταση άνω των 200 χλμ. (165 μιλίων).



Πηγή: skai.gr

