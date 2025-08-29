Η Ρωσία αναμένει σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ - «Η Ευρώπη σαμποτάρει τις συμφωνίες της Αλάσκας»

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε την Παρασκευή ότι τις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ενοχλητικά» ζητήματα στις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ριάμπκοφ είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

«Προχωράμε με βάση το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου υπάρχει ξεκάθαρη υπονόμευση», ανέφερε ο Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.