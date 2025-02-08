Αίγυπτος: “Επιπόλαιες” οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ για την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους εντός της Σαουδικής Αραβίας

Η Αίγυπτος καταδικάζει τις “επιπόλαιες” δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ που προτείνουν την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους εντός της εδαφικής κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του υπουργείου των Εξωτερικών στο Κάιρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου θεωρεί μία τέτοια πρόταση “άμεση παραβίαση της κυριαρχίας της Σαουδικής Αραβίας”, προσθέτοντας ότι η εθνική ασφάλεια του σαουδαραβικού βασιλείου είναι “κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο”.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

