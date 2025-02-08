Λογαριασμός
Γάζα: Απελευθερώθηκαν άλλοι 3 Ισραηλινοί όμηροι - Εμφανίστηκαν ισχνοί και ταλαιπωρημένοι - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ο Ορ Λεβί, 34 ετών, ο Ελί Σαραμπί,52 καθώς και ο ισραηλινογερμανός Οχάντ Μπεν Αμί, 56 ετών, επιστρέφουν σήμερα σπίτι τους, μετά από 16 μήνες αιχμαλωσίας

UPDATE: 11:33
ομηροι

Απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, στο Deir al-Balah της κεντρικής Γάζας άλλοι 3 ισραηλινοί ομήροι, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ανδρες της Χαμάς και μέλη της Διεθνούς Ομάδας του Ερυθού Σταυρού υπέγραψαν τα απαιτούμενα έγγραφα και ακολούθησε η παράδοση των 3 ομήρων στο Ισραήλ. 

omhroi

Ο Ορ Λεβί (Or Levy), 34 ετών, ο Ελί Σαραμπί (Eli Sharabi), 52 ετών, καθώς και ο ισραηλινογερμανός Οχάντ Μπεν Αμί (Ohad Ben Ami), 56 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από δεκαέξι μήνες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η ισχή και ταλαιπωρημένη εμφάνισή τους, αντίθετα με τους ομήρους, ιδίως τις γυναίκες, που έχουν ελευθερωθεί μέχρι σήμερα. 

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβαν τους ομήρους και τους μεταφέρουν στο έδαφος του Ισραήλ, όπου με ελικόπτερα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στο ειδικό κέντρο υποδοχής που έχει στηθεί, για μία πρώτη ιατρική εξέταση.  

From left: Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami are seen on a stage in Deir Al-Balah, central Gaza Strip, at a Hamas propaganda ceremony on their release from captivity, Feb. 8, 2025 (Screen grab/YouTube)

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολουθεί τη διαδικασία από τις ΗΠΑ, όπου συνεχίζει την επίσκεψή του από τη Δευτέρα.

Τρεις ομηροι

Μέχρι στιγμής, 18 όμηροι έχουν απελευθερωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου, με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα να έχει απελευθερώσει 383 κρατούμενους. Περίπου 33 όμηροι και 1.900 κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της εκεχειρίας σε τρεις εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι οκτώ από τους 33 είναι νεκροί.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την Χαμάς, άλλοι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να επιστραφούν από το Ισραήλ στη Γάζα σήμερα. 

Ποιοι είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν 

Ο Eli Sharabi, 52 ετών, μεταφέρθηκε από το Kibbutz Beeri μαζί με τον αδελφό του, Yossi, ο θάνατος του οποίου έχει επιβεβαιωθεί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του Eli, Lianne, και οι δύο κόρες του, Noiya και Yahel, δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση.

Ο Ohad Ben Ami, 56 ετών, μεταφέρθηκε επίσης από το Kibbutz Beeri, μαζί με τη σύζυγό του, Raz. Αργότερα απελευθερώθηκε από τη Χαμάς.Ο Ben Ami, λογιστής, είναι «γνωστός για την καλή του κρίση και την αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Ο Or Levy, 34 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Rishon LeZion, μια πόλη νότια του Τελ Αβίβ, έφυγε από το φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύζυγό του Eynav, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην εκδήλωση.

Ο Levy αιχμαλωτίστηκε και το πτώμα της Eynav βρέθηκε σε ένα καταφύγιο βομβαρδισμού όπου το ζευγάρι είχε κρυφτεί.

