Απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, στο Deir al-Balah της κεντρικής Γάζας άλλοι 3 ισραηλινοί ομήροι, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ανδρες της Χαμάς και μέλη της Διεθνούς Ομάδας του Ερυθού Σταυρού υπέγραψαν τα απαιτούμενα έγγραφα και ακολούθησε η παράδοση των 3 ομήρων στο Ισραήλ.

Ο Ορ Λεβί (Or Levy), 34 ετών, ο Ελί Σαραμπί (Eli Sharabi), 52 ετών, καθώς και ο ισραηλινογερμανός Οχάντ Μπεν Αμί (Ohad Ben Ami), 56 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από δεκαέξι μήνες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η ισχή και ταλαιπωρημένη εμφάνισή τους, αντίθετα με τους ομήρους, ιδίως τις γυναίκες, που έχουν ελευθερωθεί μέχρι σήμερα.

Hostages Eli Sharabi, Or Levy, and Ohad Ben Ami are handed over by Hamas to the Red Cross at a stage in central Gaza's Deir al-Balah. pic.twitter.com/h5gm1xOcVF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 8, 2025

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβαν τους ομήρους και τους μεταφέρουν στο έδαφος του Ισραήλ, όπου με ελικόπτερα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στο ειδικό κέντρο υποδοχής που έχει στηθεί, για μία πρώτη ιατρική εξέταση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολουθεί τη διαδικασία από τις ΗΠΑ, όπου συνεχίζει την επίσκεψή του από τη Δευτέρα.

A convoy of Red Cross vehicles has arrived at a stage set up by Hamas in central Gaza's Deir al-Balah for the handover of hostages Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami. pic.twitter.com/f7G7AMhdan — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 8, 2025

🚁Our IAF helicopters are ready to meet the returning hostages at the reception point upon their return to Israel. pic.twitter.com/FIbBsVGHhO — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2025

Μέχρι στιγμής, 18 όμηροι έχουν απελευθερωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου, με το Ισραήλ σε αντάλλαγμα να έχει απελευθερώσει 383 κρατούμενους. Περίπου 33 όμηροι και 1.900 κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της εκεχειρίας σε τρεις εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι οκτώ από τους 33 είναι νεκροί.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την Χαμάς, άλλοι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να επιστραφούν από το Ισραήλ στη Γάζα σήμερα.

Ποιοι είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν

Ο Eli Sharabi, 52 ετών, μεταφέρθηκε από το Kibbutz Beeri μαζί με τον αδελφό του, Yossi, ο θάνατος του οποίου έχει επιβεβαιωθεί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του Eli, Lianne, και οι δύο κόρες του, Noiya και Yahel, δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση.

When Eli Sharabi was abducted by Hamas on October 7th, Israel wasn’t sure what happened to his two daughters and wife, Noiya, Yahel, and Lianne. Were they taken with him? They were found shortly after, their bodies charred, embracing each other. pic.twitter.com/BYK4WUNRvR — Gabi Ritterband (@gabiritterband) February 8, 2025

Ο Ohad Ben Ami, 56 ετών, μεταφέρθηκε επίσης από το Kibbutz Beeri, μαζί με τη σύζυγό του, Raz. Αργότερα απελευθερώθηκε από τη Χαμάς.Ο Ben Ami, λογιστής, είναι «γνωστός για την καλή του κρίση και την αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Israeli hostage Ohad Ben Ami’s family reacts to the news that he will be returning home tomorrow after being held hostage by Hamas for 16 months. pic.twitter.com/9yEr5ukdXF — Noa Tishby (@noatishby) February 7, 2025

Ο Or Levy, 34 ετών, προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Rishon LeZion, μια πόλη νότια του Τελ Αβίβ, έφυγε από το φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύζυγό του Eynav, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στην εκδήλωση.

Ο Levy αιχμαλωτίστηκε και το πτώμα της Eynav βρέθηκε σε ένα καταφύγιο βομβαρδισμού όπου το ζευγάρι είχε κρυφτεί.

Ένας από τους ομήρους που απελευθερώνονται σήμερα είναι ο Or Levy.

Ο Or και η σύζυγός του, Einav, άφησαν τον δίχρονο γιο τους Almog με τον παππού και τη γιαγιά του για να παρευρεθούν στο φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Λίγο μετά την άφιξή τους, άρχισε η φρικτή επίθεση από… pic.twitter.com/E4l9S1p2wv — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) February 8, 2025

