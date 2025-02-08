Αλλους τρεις ομήρους, άνδρες, απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς σε ένα «σόου», όπου μάλιστα τους ανέβασε σε μία εξέδρα και τους πήρε συνεντεύξεις, ενώπιον χιλιάδων οργισμένων Παλαιστινίων.

Ο Ορ Λεβί (Or Levy), 34 ετών, ο Ελί Σαραμπί (Eli Sharabi), 52 ετών, καθώς και ο ισραηλινογερμανός Οχάντ Μπεν Αμί (Ohad Ben Ami), 56 ετών (κεντρική φωτογραφία), αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από δεκαέξι μήνες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Footage shows the moment released hostages Ohad Ben Ami and Or Levy were handed over to IDF troops in the Gaza Strip by the Red Cross earlier this morning.



Eli Sharabi, the third hostage released today, is not seen in the clip.



All three have since been brought back to Israel… pic.twitter.com/8GTFqbl427 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 8, 2025

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου καθώς η εμφάνισή τους προκάλεσε σοκ. Και οι τρεις ήταν εμφανώς αδυνατισμένοι, καχεκτικοί και αδύναμοι, με ξυρισμένα κεφάλια και ντυμένοι σαν κρατούμενοι φυλακών ενώ ο ένας φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου, λόγω προβλημάτων όρασης.



«Μετά βίας τον αναγνώρισα», δήλωσε η κόρη του Οχάντ. «Μου πήρε ένα δευτερόλεπτο για να καταλάβω ότι ήταν ο μπαμπάς» είπε η νεαρή Ελλα.

«Είμαι σίγουρη ότι θα το ξεπεράσουμε γρήγορα. Θέλω απλά να τον αγκαλιάσω.Επέστρεψε στα πόδια του, ζωντανός. Είναι δυνατός. Επέζησε!» είπε συγκινημένη και χαρούμενη η νεαρή γυναίκα.

Dochter van Ohad Ben Ami: Ik herkende hem eerst niet, maar hij is levend teruggekomen; hij heeft het overleefd!https://t.co/DJNJEkssAw pic.twitter.com/JCc60B2ytZ — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) February 8, 2025

Οργισμένη αντίδραση από τον Νετανιάχου - Εντολή για «κατάλληλα μέτρα»

Η ισχή και ταλαιπωρημένη εμφάνισή τους, αντίθετα με τους ομήρους, ιδίως τις γυναίκες, που έχουν ελευθερωθεί μέχρι σήμερα έγινε ιδιαίτερα αισθητή, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος παρακολουθούσε ζωντανά την διαδικασία απελευθέρωσης από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

«Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους», ανέφερε ο Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του

«Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

The shocking images that we have seen today will not go unaddressed.



The Government, together with all of the security officials, will accompany them and their families.



The Government of Israel is committed to returning all of the hostages and the missing. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 8, 2025

«Δεδομένης της κακής κατάστασης στην οποία επέστρεψαν οι πρώην Ισραηλινοί όμηροι, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ληφουν "κατάλληλα μέτρα"», ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Υπό το πρίσμα της δεινής κατάστασης των τριών ομήρων και των επανειλημμένων παραβιάσεων από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή να μην το παραβλέψουμε και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε πρωθυπουργικό γραφείο.

Για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» μιλά ο Ισραηλινός πρόεδρος

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σχολιάζοντας την εικόνα των τριών Ισραηλινών ομήρων.

«Να με τι μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σημείωσε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Όλος ο κόσμος πρέπει να δει (αυτούς τους τρεις άνδρες) τους πεινασμένους, με τα αδυνατισμένα πρόσωπα που υποφέρουν να τους εκμεταλλεύονται για ένα κυνικό και σκληρό θέαμα άθλιοι δολοφόνοι», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»

Για «σοκαριστικές εικόνες» έκανε λόγο σήμερα και το Φόρουμ των Οικογενειών Ισραηλινών ομήρων, το οποίο απηύθυνε έκκληση για την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι σοκαριστικές εικόνες της απελευθέρωσης του Οχάντ, του Ελί και του Ορ αποδεικνύουν ξανά χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για τους ομήρους. Οφείλουμε να τους βγάλουμε όλους, ως τον τελευταίο, τώρα» τονίζει το Φόρουμ

