Συναγερμός στο Ισραήλ: Διείσδυση ενόπλων κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ Κόσμος 17:02, 13.10.2023

Σύμφωνα με τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ πρόκειται για διείσδυση τρομοκρατών, η οποία αναφέρθηκε στη Χανίτα, στη Δυτική Γαλιλαία