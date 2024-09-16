Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να αποπέμψει στο άμεσο μέλλον τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου φαίνεται ήδη να βρίσκεται σε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ενωμένης Δεξιάς Γκίντεον Σάαρ για να προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γκάλαντ.

Απαντώντας στην είδηση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού είπε: «Οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τον Γκίντεον Σάαρ για την αντικατάσταση του Γκαλάντ είναι εσφαλμένες», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει την επικείμενη αποπομπή του υπουργού Άμυνας.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει καλέσει επανειλημμένα τον Νετανιάχου να αποπέμψει τον Γκάλαντ.

Επικαλούμενο ανώνυμες πολιτικές πηγές, το Channel 12 ανέφερε ότι ο Νετανιάχου διεξάγει συνομιλίες για την αντικατάσταση του Γιόαβ Γκάλαντ φέρνοντας στην κυβέρνηση τον Γκίντεον Σάαρ.

Σύμφωνα με το Kan news, συζητούνται και άλλες επιλογές. Ο Σάαρ μπορεί να διοριστεί υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο σημερινός κορυφαίος διπλωμάτης, Ισραήλ Κατς, θα διοριστεί υπουργός Άμυνας.

Οι αναφορές για την αποπομπή του Γιόαβ Γκάλαντ προκάλεσαν πτώση των αγορών, σύμφωνα με το Bloomberg, με το σέκελ να υποχωρεί 0,7% και να διαμορφώνεται στα 3,74 ανά δολάριο σε μία από τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως, ενώ οι αποδόσεις των τοπικών ομολόγων αυξήθηκαν.

Οργή Μπένι Γκαντς

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκαντζ κατηγόρησε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για πολιτικά παιχνίδια εν μέσω πολέμου.

«Αντί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να ασχολείται με τη νίκη επί της Χαμάς, την επιστροφή των ομήρων, τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους, είναι απασχολημένος με περιφρονητικά πολιτικά σχέδια και την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας ενόψει μιας μαζικής εκστρατείας στο βορρά», δήλωσε ο πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου πολέμου.

«Αυτό δείχνει κακή κρίση και παραμορφωμένες προτεραιότητες».

Πηγή: skai.gr

