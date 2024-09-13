Ανακάμπτει το κόμμα του Νετανιάχου μετά την καθίζηση

Δημοσκόπηση δείχνει ότι το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της ισραηλινής Βουλής, αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, ανακάμπτοντας σταδιακά μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η δημοσκόπηση δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ma'ariv και δείχνει ότι το Λικούντ θα κέρδιζε 24 έδρες, έναντι 32 σήμερα, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από τις 7 Οκτωβρίου. Θα ακολουθούσε το Κόμμα Εθνικής Ενότητας του Μπένι Γκαντς με 21 έδρες.

Ο υπό τον Νετανιάχου δεξιός-ακροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός θα έχανε τις εκλογές συγκεντρώνοντας 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, έναντι 58 για το μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Όμως, και μόνη η επίδοση του Λικούντ δείχνει πόσο έχει ανακάμψει ο Νετανιάχου από πέρυσι όταν το κύρος του επλήγη σφοδρά από το φιάσκο του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας που επέτρεψε την εκδήλωση των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου από τους ενόπλους της Χαμάς και συνεργαζόμενων οργανώσεων που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν περισσότερους από 250 ομήρους.

Κατά την πρώτη περίοδο του πολέμου στην Γάζα, οι δημοσκοπήσεις δεν έδιναν στο Λικούντ περισσότερες από 16-18 έδρες.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι η εικόνα του ίδιου του Νετανιάχου ως πρωθυπουργού ανακάμπτει, αφού οι ερωτηθέντες τον προτιμούν έναντι κάθε εναλλακτικού υποψηφίου, εκτός του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, που βρίσκεται εκτός πολιτικής.

Παρά τις εντάσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού ανάμεσα στο Νετανιάχου και υπουργούς του και παρά τις συνεχείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ισραηλινών πολιτών που ζητούν συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων από την Γάζα, η κυβέρνηση παρέμεινε ενωμένη και οι επόμενες εκλογές δεν θα διεξαχθούν πριν από το 2026, εκτός απροόπτου.

Ενώ το Λικούντ ανακάμπτει σταθερά, δεν ισχύει το ίδιο με τα δύο ακροδεξιά θρησκευτικά, το κόμμα Εβραϊκή Ισχύς του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ. Αυτό το δεδομένο αποτελεί από μόνο του λόγο για τους δύο ακροδεξιούς υπουργούς να μην αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό Νετανιάχου, αφού θεωρείται βέβαιο ότι δύσκολα θα έχουν στο μέλλον την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ισραηλινή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

