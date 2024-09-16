Η υγειονομική αρχή της Χαμάς στη Γάζα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα κατάλογο με τα ονόματα σχεδόν 35.000 Παλαιστινίων, οι οποίοι έχουν σκοτωθεί αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε τη στρατιωτική επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας τον περασμένο Οκτώβριο.

Στον κατάλογο αυτό των 649 σελίδων κατονομάζονται συνολικά 34.344 νεκροί. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ανθρώπους που είχαν σκοτωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Οι πρώτες 14 σελίδες του καταλόγου αφορούν 710 θύματα ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Συνολικά 11.355 παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή, ενώ τα γηραιότερα καταγεγραμμένα θύματα είναι δύο άνδρες ηλικίας 100 και 101 ετών.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση από την υγειονομική αρχή στη Γάζα, περισσότεροι από 41.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη σύγκρουση.

Μόνο σήμερα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 17.000 τρομοκράτες σ' αυτό τον παραλιακό θύλακα.

Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε από τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποίησαν η μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και άλλοι εξτρεμιστές.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και 250 όμηροι οδηγήθηκαν στη Γάζα.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ προκάλεσε τεράστιες διεθνείς επικρίσεις λόγω των πολλών θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

