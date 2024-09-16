Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ρεπορτάζ για τη βίαιη δράση των τουρκικών συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών στο Λονδίνο και ευρύτερα στη Βρετανία, αλλά και τον τρόπο που μπλέκουν στα πλοκάμια τους νεαρούς Βρετανούς, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Daily Mail.

Οι βασικές συμμορίες, που περιγράφονται από τις βρετανικές αρχές ως ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, είναι οι «Τούρκοι του Τότεναμ», με έδρα την ομώνυμη συνοικία του βορείου Λονδίνου και οι «Βομβιστές του Χάκνεϊ» από τον γειτονικό ομώνυμο δήμο του ανατολικού Λονδίνου.

Αυτές οι δύο συμμορίες της τουρκικής μαφίας κυριαρχούν στο εμπόριο ηρωίνης στην πρωτεύουσα και πρόσφατα έχουν αρχίσει επίσης τη διακίνηση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Αμφότερες προμηθεύουν επίσης ποσότητες ναρκωτικών σε υπο-ομάδες που δρουν κυρίως, αλλά όχι μόνο, στις κομητείες γύρω από τη βρετανική πρωτεύουσα στη νότια Αγγλία.

Λειτουργούν επίσης ως «πωλητές χονδρικής», ιδίως ηρωίνης, σε αγγλικές, σκωτσέζικες και ουαλικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που ελέγχουν το εμπόριο ουσιών σε άλλες μεγαλουπόλεις, όπως το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Νιούκαστλ, η Γλασκώβη και το Κάρντιφ.

Κάποιες φορές οι συμμορίες αυτές συγκρούονται βίαια για τα δικαιώματα ελέγχου μιας περιοχής με άλλες συμμορίες, κυρίως τις αλβανικές που διεκδικούν τα τελευταία χρόνια μερίδιο της «αγοράς» στο βόρειο Λονδίνο. Συνήθως όμως οι πιο βίαιες συγκρούσεις, που φτάνουν να απασχολούν πολύ σοβαρά τη Μητροπολιτική Αστυνομία, γίνονται μεταξύ τους, στο Τότεναμ, το Χάκνεϊ και άλλες περιοχές του βορείου και ανατολικού Λονδίνου.

Οι υπεύθυνοι των συμμοριών έχουν φτάσει να διαχειρίζονται πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες, ποσά που εύκολα ξεπλένουν μέσω κατά τ’ άλλα νομίμων επιχειρήσεων στο Λονδίνο, όπως εταιρείες ραδιοταξί, κουρεία, εστιατόρια κεμπάπ, μανάβικα ή μέσω επενδύσεων σε ακίνητα.

Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει μια σειρά περιστατικών βίας της τελευταίας 20ετίας, με απαγωγές, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες, αλλά και θανάτους ανυποψίαστων πολιτών που βρέθηκαν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών των συμμοριών. Όλα αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στο βόρειο και στο ανατολικό Λονδίνο.

Η υπόθεση που απασχόλησε έντονα ήταν η απαγωγή και άγρια δολοφονία του πολύ γνωστού στην πολυπληθή τουρκόφωνη κοινότητα του Λονδίνου ραδιοφωνικού DJ Κοραΐ Αλπεργκίν τον Οκτώβριο του 2022, σε μπαρ απέναντι από το γήπεδο της Τότεναμ.

Στην υπόθεση εκείνη εμπλέκονταν και νεαροί Βρετανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την τουρκική μαφία για τη διακίνηση ναρκωτικών στις περιοχές γύρω από το Λονδίνο.

