Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σήμερα την «πολιτική βία» μετά την φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση πουθενά στον κόσμο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Είναι καλό που ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας συνελήφθη γρήγορα», πρόσθεσε χωρίς να αναφέρει τη σχέση του υπόπτου με την Ουκρανία, καθώς το άτομο αυτό έχει ταυτοποιηθεί ως υποστηρικτής του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα «πολύ ανήσυχος» μετά την φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι η βία δεν πρέπει να έχει θέση σε καμία δημοκρατική διαδικασία», δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους στη Ρώμη όπου βρίσκεται για συνομιλίες με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο συλληφθείς Ράιαν Γουέσλι Ρουθ δεν είχε καμία σχέση με την ουκρανική κυβέρνηση.

«Δεν υπηρέτησε εδώ (στον ουκρανικό στρατό) και δεν έχει δεσμούς με κρατικές δομές, αυτό είναι σίγουρο», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο άνθρωπος από τον οποίο πήρε συνέντευξη το Γαλλικό Πρακτορείο το 2022 στο Κίεβο, όπου είχε μεταβεί για να υποστηρίξει τον ουκρανικό λαό, «εισήλθε στην Ουκρανία σαν απλός άνθρωπος, (...) όπως και άλλοι πολλοί», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ουκρανική Λεγεώνα των Ξένων που αποτελείται από ξένους εθελοντές που πολεμούν για την Ουκρανία διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός ύποπτος δεν έχει υπηρετήσει ποτέ στις τάξεις της.

«Ο Ράιαν Ρουθ δεν έχει υπηρετήσει ποτέ στη Διεθνή Λεγεώνα», η οποία αναφέρεται στο τμήμα πληροφοριών του ουκρανικού στρατού και «δεν έχει σχέση με τη μονάδα. Οι φήμες σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινές», ανέφερε η Λεγεώνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια πιθανή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για το Κίεβο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη για την επικράτησή του στον πόλεμο με τη Ρωσία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι συνεργάτες του Τραμπ έχουν ήδη προτείνει ότι σε περίπτωση νίκης, θα χρησιμοποιούσαν την αμερικανική βοήθεια ως μοχλό για να αναγκάσουν το Κίεβο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.