Νέο σοβαρό ρήγμα στη σχέση Νετανιάχου - Γκάλαντ με αφορμή τους έξι νεκρούς ομήρους

Νέο ρήγμα ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ πυροδοτεί η ανακοίνωση των έξι νεκρών ομήρων από τη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι «το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να ανακαλέσει την απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη. Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Πρέπει να φέρουμε πίσω τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς. Το κράτος του Ισραήλ θα καταδιώξει όλους τους ηγέτες και τους δολοφόνους της Χαμάς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να είπε στον Γιόαβ Γκάλαντ την Πέμπτη ότι έδινε προτεραιότητα στη στάση του να διατηρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας παρά να σώσει τις ζωές των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

Την πρόθεσή του φέρεται να κοινοποίησε στον υπουργό Άμυνας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Πέμπτη το βράδυ, κατά την οποία ο Νετανιάχου ζήτησε από το ανώτατο υπουργικό σώμα να εγκρίνει μια σειρά χαρτών που καταρτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίοι δείχνουν πώς το Ισραήλ σκοπεύει να διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας στη διάρκεια της πρώτης φάσης των έξι εβδομάδων της κατάπαυσης του πυρός.

Ήταν η τελευταία απόδειξη του διχασμού μεταξύ του Νετανιάχου και των αξιωματούχων ασφαλείας. Ο Γκάλαντ και οι αρχηγοί ασφαλείας έχουν επανειλημμένα καλέσει τον Νετανιάχου να προχωρήσει σε συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, φοβούμενοι ότι οι σκληροπυρηνικές θέσεις του πρωθυπουργού καταστρέφουν το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Νετανιάχου: «Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία»

Νωρίτερα και με καθυστέρηση ωρών μετά την ανακοίνωση της ταυτοποίησης των σορών που ανακτήθηκαν από τη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει μέχρι να συλλάβει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία έξι ομήρων.

Ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του, είπε ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», είπε ο Νετανιάχου.

Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δήλωσε ο Νετανιάχου — υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία , η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

Πηγή: skai.gr

